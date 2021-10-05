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Дегустація книжок і гра на 100-метрових трубах. Як пройшов GOGOLFEST у Дніпрі (відео)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
5 жовтня, 12:07
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GOGOLFEST з 2017 року почав подорожувати по Україні, зараз він увійшов до п'ятірки кращих фестивалів Європи
У Дніпрі відгуляли GOGOLFEST
У Дніпрі відгуляли GOGOLFEST / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі пройшов GOGOLFEST. У центрі сучасної культури українцям показали спектаклі і документальні фільми від європейських художників. Серед них і перформанс від шотландського режисера.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Перфоманс "Навчання з майбутнього"

"Перформанс "Навчання з майбутнього" – це з'єднання танцю, відео та новітніх технологій. Це своєрідний спосіб спілкування штучного інтелекту з людьми через танець. Танцівниця тут саме в ролі кіборга. А 3Д-технології, відео, хореографія, музика і навіть стели цього залу об'єдналися в єдину аудіо-відео-інсталяцію", – сказав режисер Колетт Садлер.

Вперше перфоманс представили в Единбурзі ще в 2017 році, але через пандемію не змогли привезти в Україну раніше. Цього року стрічку показали в Берліні, Токіо і в Дніпрі.

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"Дегустація книжок"

Для кожного заходу на фестивалі був свій зал: освітній, цифровий і блакитний. Там читали лекції про мистецтво і спробували книги "на смак".

"Ексклюзив у тому, що сам простір створено як якийсь інструмент. Він присвячений українській літературі, читанню, як процесу його популяризації. Команда акторів зробила відео, що цікаво, це абсолютно така інноваційна технологія у театрі", – зазначив автор проекту "Дегустація книжок".

Від такої діджіталізаціі мистецтва глядачі були в захваті.

Що ще було на фестивалі?

На Річковому вокзалі розмістили твори мистецтва зі сміття. Також були майстер-класи, перформанси та лекції.

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Інсталяції створили з пластику, стрічки і скотчу. Хтось скаже – мотлох, але для художників – це інструменти і джерело натхнення. Там, на річковому вокзалі, під відкритим небом дніпряни змогли зібрати свої арт-фігури.

Справжньою родзинкою фестивалю став перформанс на заводі ім. Карла Лібкнехта. Там зазвучали стометрові труби. На них зіграли оперу і показали виставу "Тру" – поєднання світлового шоу, балету і оперних співів.

"Там використовується поезія Ліни Костенко, Шевченка, це як би стиснута історія України. Ну і з надією, як мрією про завтрашній день. Хочеться відкривати щось нове, хочеться зробити так, щоб був "ВАУ-ефект" з одного боку", – сказав режисер Владислав Троцький.

І охочих потрапити на виставу було чимало. Незважаючи на те, що до останнього не знали, що їм покажуть. Кажуть, чекали дійсно феєричного шоу, і не дарма.

Що таке GOGOLFEST?

GOGOLFEST – це міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, який демонструє і об'єднує в одному часовому проміжку сучасні театр, музику, кіно, перфоманси, освітню, візуальну і дитячу програми.

Він заснований у 2007 році і до 2017 року проходив у Києві, а з 2017 року почав подорожувати по Україні. Фестивалі вже пройшли в Дніпрі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську та Вінниці. У кожного міста є свій GOGOLFEST, він адаптується під локальну специфіку і співзвучний енергетиці місця, де проходить.

У 2019 GOGOLFEST увійшов до п'ятірки кращих фестивалів Європи (EFFE Awards 2019-2020).

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