Робив просто у гаражі. У Кривому Розі чоловік торгував фейковими COVID-сертифікатами

Поліцейські вилучили сертифікати та печатки з явними ознаками підробки, мобільний телефон та флеш-носій із готовими бланками

У Кривому Розі чоловік створював фейкові ковід-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі затримали 43-річного чоловіка за виготовлення підроблених COVID-сертифікатів. Правопорушник реалізовував міжнародні COVID-сертифікати без вакцинації за 1200 грн.

Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.

Реклама

16 листопада оперуповноважені відділення поліції №3 (Покровське) на одній із вулиць району затримали чоловіка під час передачі клієнту підробленого документа.

Того ж дня правоохоронці провели невідкладні слідчі дії у гаражному приміщенні фігуранта, де безпосередньо криворіжець виготовляв COVID-сертифікати, використовуючи готові бланки та підроблені печатки одного з медичних закладів.

Реклама

Як з'ясували правоохоронці, чоловік створивши оголошення на одному із торгових майданчиків у мережі інтернет, протягом місяця збував підроблені сертифікати.

Кого затримали

Правопорушником виявився раніше судимий місцевий житель. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Реклама

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів).

У ході досудового розслідування правоохоронці встановлюватимуть ймовірних спільників фігуранта. Досудове розслідування продовжується.

В Україні посилили боротьбу з підробкою сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати все більше липових сертифікатів про вакцинацію. Наприклад, тільки минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки – тільки 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні і померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві зазначають, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Читайте також: