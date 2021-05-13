Русский
$ 27,63
33,5
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

Демонтували майже все: в Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії (фото)

13 травня, 10:31

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Велике будівництво триває – в Дніпрі практично завершився ремонт в одній з гімназій міста – що залишилося доробити

Завдяки реконструкції у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" гімназія №33 у Дніпрі перетвориться на сучасний та зручний навчальний заклад. Роботи на об’єкті наближаються до завершення.

Реклама

Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Роботи такого масштабу у закладі проводять вперше за півтора століття, зазначив очільник області Валентин Резніченко.

"Реконструкцію найстарішої гімназії Дніпра проводимо, використовуючи сучасні технології. Все – для понад 700 учнів, їхніх вчителів та батьків", – сказав він.

Реклама

Основні роботи зараз ведуться у новому дворівневому харчоблоці. У підвалі облаштовують комори для зберігання продуктів. Зверху – їдальню та зону приготування. Між ярусами встановлюють підйомну платформу. Їдальню було прикрашено кольоровими інсталяціями та елементами декору.

В тренді
В Одеській області лікар наживався на хворих пацієнтах – подробиці (відео)
В тренді
Залишила на дитячому майданчику і пішла: у Маріуполі горе-мати покинула 2-річну дитину
В тренді
"Нікому не потрібна": копи врятували 90-річну бабусю, яка намагалася втопитися

Також тривають роботи на першому поверсі гімназії – там залишилося покласти лінолеум. Окремо працюють над облаштуванням подвір’я. В даний момент робочі викладають тротуарною плиткою плац.

Реклама

За словами генпідрядника Антона Чорнодуба, на початку реконструкції на об’єкті демонтували усе, окрім стін та історичної частини фасаду.

"Гімназія вже не матиме проблем із дірявими трубами та старою каналізацію. Усі мережі замінили на нові. Порівняно з тим, що тут було – це зовсім інший рівень", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні планують реконструювати і побудувати 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймалень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнт
Розбив вікно і ховався у кущах. У Дніпрі з лікарні втік кисневозалежний COVID-пацієнтДніпро
У Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину (фото)
У Дніпрі чоловік заліз до чужого будинку через вікно і побив дитину (фото)Дніпро
"Зливали" злочинцям інформацію. У Дніпрі накрили банду юристів (фото)Дніпро
Трималися за руки, не вірячи, що вижили: у Дніпрі врятували подружжя з COVID-19
Трималися за руки, не вірячи, що вижили: у Дніпрі врятували подружжя з COVID-19Дніпро
Упоралися за 2 місяці: на трасі від Запоріжжя до Дніпропетровщини з'явився новий асфальт
Упоралися за 2 місяці: на трасі від Запоріжжя до Дніпропетровщини з'явився новий асфальтТранспорт
У Дніпрі чоловік закрився у квартирі і погрожував вибухом: будинок взяли штурмом (фото)
У Дніпрі чоловік закрився у квартирі і погрожував вибухом: будинок взяли штурмом (фото)Дніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти