Демонтували майже все: в Дніпрі закінчують реконструкцію найстарішої гімназії (фото)

Велике будівництво триває – в Дніпрі практично завершився ремонт в одній з гімназій міста – що залишилося доробити

Завдяки реконструкції у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" гімназія №33 у Дніпрі перетвориться на сучасний та зручний навчальний заклад. Роботи на об’єкті наближаються до завершення.

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Про це повідомили в Дніпропетровській ОДА.

Роботи такого масштабу у закладі проводять вперше за півтора століття, зазначив очільник області Валентин Резніченко.

"Реконструкцію найстарішої гімназії Дніпра проводимо, використовуючи сучасні технології. Все – для понад 700 учнів, їхніх вчителів та батьків", – сказав він.

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Основні роботи зараз ведуться у новому дворівневому харчоблоці. У підвалі облаштовують комори для зберігання продуктів. Зверху – їдальню та зону приготування. Між ярусами встановлюють підйомну платформу. Їдальню було прикрашено кольоровими інсталяціями та елементами декору.

Також тривають роботи на першому поверсі гімназії – там залишилося покласти лінолеум. Окремо працюють над облаштуванням подвір’я. В даний момент робочі викладають тротуарною плиткою плац.

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За словами генпідрядника Антона Чорнодуба, на початку реконструкції на об’єкті демонтували усе, окрім стін та історичної частини фасаду.

"Гімназія вже не матиме проблем із дірявими трубами та старою каналізацію. Усі мережі замінили на нові. Порівняно з тим, що тут було – це зовсім інший рівень", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році в Україні планують реконструювати і побудувати 95 шкіл, 70 дитсадків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймалень.