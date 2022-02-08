Які умови у СІЗО, де сидить Рябчук? Омбудсмен перевірила

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, не скаржився на умови у СІЗО.
Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі.
Умови тримання
Денісова написала, що перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука у СІЗО при установі виконання покарань.
Далі по темі
"Переконалася, що умови тримання нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від тортур та жорстокого поводження від Артема не отримала", – зазначила Денисова.
Причина візиту
За її словами, працівники Секретаріату уповноваженого здійснюють повторний моніторинг виправної колонії, адже за результатами попереднього візиту, проведеного у 2019 році, в установі було виявлено численні порушення щодо забезпечення права ув'язнених на гідні умови тримання.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу.
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.