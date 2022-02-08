Які умови у СІЗО, де сидить Рябчук? Омбудсмен перевірила

Раніше у СІЗО були численні порушення щодо забезпечення права ув'язнених на гідні умови тримання

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука у СІЗО / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі на території Південного машинобудівного заводу в Дніпрі, не скаржився на умови у СІЗО.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у своєму Telegram-каналі.

Реклама

Умови тримання

Денісова написала, що перевірила умови тримання нацгвардійця Артемія Рябчука у СІЗО при установі виконання покарань.

"Переконалася, що умови тримання нацгвардійця на належному рівні. Скарг на умови тримання та захист від тортур та жорстокого поводження від Артема не отримала", – зазначила Денисова.

Реклама

Причина візиту

За її словами, працівники Секретаріату уповноваженого здійснюють повторний моніторинг виправної колонії, адже за результатами попереднього візиту, проведеного у 2019 році, в установі було виявлено численні порушення щодо забезпечення права ув'язнених на гідні умови тримання.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу.

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні Південмашу. Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

Раніше ми писали: