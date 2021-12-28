Дніпро паралізували пробки: де найнебезпечніші ділянки (відео)

У Дніпрі став утруднений проїзд. У місті утворилося чимало заторів, а також збився графік громадського транспорту. Все через негоду.
Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ий Дніпро".
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"Кілометрові пробки, транспорт стоїть, всі спізнюються", – йдеться у повідомленні.
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Як стверджують міськраді, зараз по місту працює понад 100 одиниць техніки, яка намагається ліквідувати наслідки негоди.
Особливо небезпечні ділянки у місті:
- мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг (Південний міст, Центральний міст, Амурський міст, Кайдацький міст, Усть-Самарський міст, Самарський міст, шляхопровід Київський);
- вулиці (Космічна, Яснополянська, Михайла Грушевського, Робоча);
- проспекти (Дмитро Яворницького, Олександра Поля, Слобожанський, Івана Мазепи).
Київ завмер у пробках
Сьогодні, 28 грудня, у Києві знову утворилися пробки. Тяжко виїхати з лівого на правий берег. Також стався і збій руху громадського транспорту у столиці.
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