Дніпро паралізували пробки: де найнебезпечніші ділянки (відео)

Зараз по місту працює понад 100 одиниць техніки

У громадського транспорту збився графік / Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі став утруднений проїзд. У місті утворилося чимало заторів, а також збився графік громадського транспорту. Все через негоду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Х**ий Дніпро".

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"Кілометрові пробки, транспорт стоїть, всі спізнюються", – йдеться у повідомленні.

Як стверджують міськраді, зараз по місту працює понад 100 одиниць техніки, яка намагається ліквідувати наслідки негоди.

Особливо небезпечні ділянки у місті:

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мости, шляхопроводи, підйоми та спуски доріг (Південний міст, Центральний міст, Амурський міст, Кайдацький міст, Усть-Самарський міст, Самарський міст, шляхопровід Київський);

вулиці (Космічна, Яснополянська, Михайла Грушевського, Робоча);

проспекти (Дмитро Яворницького, Олександра Поля, Слобожанський, Івана Мазепи).

Київ завмер у пробках

Сьогодні, 28 грудня, у Києві знову утворилися пробки. Тяжко виїхати з лівого на правий берег. Також стався і збій руху громадського транспорту у столиці.

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