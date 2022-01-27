"Один примудрився втекти". Дніпровський стрілець розповів, як убивав товаришів по службі – відео

Солдат розповів, що вистрілив жінці в голову через те, що вона не хотіла його випускати – які ще деталі спливли

Солдат розповів про вбивство товаришів по службі в Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Солдата-строковика Артемія Рябчука, який відкрив вогонь по товаришах по службі в Дніпрі й убив п'ятьох людей, допитали правоохоронці. Він розповів про свої дії.

Відео журналістам "Сьогодні" надали джерела у поліції.

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Рябчук розповів, що сидів у тривожній групі, яка має автомати. Зброю зберігали у спеціальному ящику під замком, але його ніколи не закривали.

"Я беру автомат, у нас підсумки є і магазини по 10 патронів. Я заряджаю перший магазин і стріляю по тих двох, які сидять в КЗЗ (комплекс засобів захисту. – Ред.), – там були два строковики та один контрактник. Один строковик зі старшого призову примудрився якось втекти", – сказав він.

"Я знав, що ІТЗО зв'язується з частиною кожні 30 хвилин для доповіді обстановки. І я, щоб вона не доповіла, я пальнув по ній. Після чого у відкритий сейф заходжу, забираю всі ріжки (...) і йду до будівлі заводоуправління. Там жінка мене не випускала. Кажу – відкрийте, треба терміново вийти, вона відмовила. Я вистрілив їй у голову", – додав стрілець.

Зловмисник палив у дверний замок, сподіваючись, що той вилетить і він зможе вийти, але надаремно. Потім Рябчук знайшов на території місце, через яке можна перестрибнути, перерізав колючий дріт і вибрався.

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"Після чого почав петляти по житлових районах і шукати притулку. Вийшов на трасу і впіймав легкову машину. За кермом була жінка, і мене вона підкинула до лівого берега. Далі я пішов куди очі дивляться", – уточнив солдат.

Незабаром стрілець вирішив здатися поліції, вийшов на вулицю і просив перехожих викликати правоохоронців.

Деталі надзвичайної події