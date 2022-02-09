Доступ до зброї та дідівщина: які ще порушення знайшли у військовій частині, де служив Рябчук (відео)

Солдат Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі, наразі перебуває в СІЗО

МВС проводить службове розслідування щодо розстрілу товаришів по службі солдатом Артемієм Рябчуком у військовій частині

Завдання службового розслідування, яке проводить МВС щодо розстрілу у військовій частині Дніпра, – з'ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів відбору та підготовка кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Я хотів би дуже чітко розмежувати предмет службового розслідування та предмет досудового розслідування. Досудове розслідування у нас встановлює всі обставини правопорушення, всі елементи складу злочину, включаючи мотиви, якими керувався сьогоднішній підозрюваний", – сказав Єнін.

Що з'ясовує МВС?

У рамках службового розслідування, розпочатого за наказом міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, з'ясовується: морально-психологічний клімат у колективі, порядок відбору кадрів, а також їх підготовка, дотримання норм щодо організації несення військової служби, аспекти, які могли б стати причиною цієї трагедії .

"Безумовно, притягнемо до юридичної відповідальності. Я говорю, наприклад, про дисциплінарну відповідальність усіх посадових осіб, дії яких не відповідали нормам відповідної інструкції. Але найголовніше – кардинально по-новому підійти до формування вимог, які ми висуваємо до військовослужбовців Нацгвардії завдань, які виконують з охорони особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури, зарубіжних дипломатичних установ".

Чи є порушення в організації служби?

На сьогодні вимоги, які пред'являлися до військовослужбовців, часто-густо було формальним ставленням.

"Крім того, організація та несення військової служби – бачимо, що низка порушень, допущених окремими військовослужбовцями, щонайменше призвела до збільшення кількості жертв. Будь всі нормативи дотримані, а ці правила пишуться кров'ю, ми могли б мати значно меншу кількість поранених та загиблих. І ми крок за кроком з'ясовуватимемо всі обставини і так само не пройдемо нестатутні відносини, які, на превеликий жаль, мають місце як у цій частині Нацгвардії, так і в інших підрозділах наших військових формувань", – заявив Єнін.

Поки що немає чіткого зв'язку між тими фактами нестатутних відносин, які стосуються скоєння розстрілу в Дніпрі. Остання точка в цьому питанні поставить досудове розслідування, яке проводиться ДБР.

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Крім того, у військовій частині порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом у наряд та нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Що вже встигли дізнатися?

Правоохоронці провели і опитування та анкетування всіх військовослужбовців у зазначеній військовій частині.

"На сьогодні ми вже отримали перші діаграми, що свідчать про стан морально-психологічного клімату. Почули думку бійців щодо факторів, з якими вони стикаються під час проходження служби, – це і умови служби, і рівень організації відпочинку між періодами несення служби в наряді. Так звані нестатутні відносини – це не завжди якісь фізичні контакти, це може бути і моральне приниження, інші привілеї в організації служби між старослужбовцями та військовими нового відбору", – розповів Єнін.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, усім цим фактам буде надано правову оцінку. Найближчими днями відповідну інформацію буде надіслано до органів ДБР для організації подальшого юридичного процесу.

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Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.

Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.

, потім приховували факти і навіть одержували підвищення. У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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