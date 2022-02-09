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Доступ до зброї та дідівщина: які ще порушення знайшли у військовій частині, де служив Рябчук (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 лютого, 17:57
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Солдат Артемій Рябчук, який розстріляв своїх товаришів по службі, наразі перебуває в СІЗО
МВС проводить службове розслідування щодо розстрілу товаришів по службі солдатом Артемієм Рябчуком у військовій частині

Завдання службового розслідування, яке проводить МВС щодо розстрілу у військовій частині Дніпра, – з'ясування морально-психологічного клімату в колективі, перевірка процесів відбору та підготовка кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Я хотів би дуже чітко розмежувати предмет службового розслідування та предмет досудового розслідування. Досудове розслідування у нас встановлює всі обставини правопорушення, всі елементи складу злочину, включаючи мотиви, якими керувався сьогоднішній підозрюваний", – сказав Єнін.

Що з'ясовує МВС?

У рамках службового розслідування, розпочатого за наказом міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, з'ясовується: морально-психологічний клімат у колективі, порядок відбору кадрів, а також їх підготовка, дотримання норм щодо організації несення військової служби, аспекти, які могли б стати причиною цієї трагедії .

"Безумовно, притягнемо до юридичної відповідальності. Я говорю, наприклад, про дисциплінарну відповідальність усіх посадових осіб, дії яких не відповідали нормам відповідної інструкції. Але найголовніше – кардинально по-новому підійти до формування вимог, які ми висуваємо до військовослужбовців Нацгвардії завдань, які виконують з охорони особливо важливих об'єктів критичної інфраструктури, зарубіжних дипломатичних установ".

Чи є порушення в організації служби?

На сьогодні вимоги, які пред'являлися до військовослужбовців, часто-густо було формальним ставленням.

"Крім того, організація та несення військової служби – бачимо, що низка порушень, допущених окремими військовослужбовцями, щонайменше призвела до збільшення кількості жертв. Будь всі нормативи дотримані, а ці правила пишуться кров'ю, ми могли б мати значно меншу кількість поранених та загиблих. І ми крок за кроком з'ясовуватимемо всі обставини і так само не пройдемо нестатутні відносини, які, на превеликий жаль, мають місце як у цій частині Нацгвардії, так і в інших підрозділах наших військових формувань", – заявив Єнін.

Поки що немає чіткого зв'язку між тими фактами нестатутних відносин, які стосуються скоєння розстрілу в Дніпрі. Остання точка в цьому питанні поставить досудове розслідування, яке проводиться ДБР.

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Крім того, у військовій частині порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом у наряд та нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.

Що вже встигли дізнатися?

Правоохоронці провели і опитування та анкетування всіх військовослужбовців у зазначеній військовій частині.

"На сьогодні ми вже отримали перші діаграми, що свідчать про стан морально-психологічного клімату. Почули думку бійців щодо факторів, з якими вони стикаються під час проходження служби, – це і умови служби, і рівень організації відпочинку між періодами несення служби в наряді. Так звані нестатутні відносини – це не завжди якісь фізичні контакти, це може бути і моральне приниження, інші привілеї в організації служби між старослужбовцями та військовими нового відбору", – розповів Єнін.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, усім цим фактам буде надано правову оцінку. Найближчими днями відповідну інформацію буде надіслано до органів ДБР для організації подальшого юридичного процесу.

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Що відомо про трагедію

  • Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
  • Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
  • Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
  • Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
  • У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.

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