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Дворічний хлопчик, якого підрізав вітчим, помер у лікарні Дніпра (відео)

12 липня 2021 11:01

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Нині його вітчим знаходиться в СІЗО без права на заставу – йому загрожує довічне ув'язнення

Зліва на знімку - вітчим, праворуч - Міша. Фото: колаж "Сьогодні"

Зліва на знімку - вітчим, праворуч - Міша. Фото: колаж "Сьогодні"

У лікарні Дніпра помер 2-річний Міша, якого підрізав вітчим. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ірина Камінська, хлопчик був у реанімації від минулої середи.

Трагедія сталася в селищі Девладове біля Кривого Рогу.

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28-річний Сергій Федотов напав на двох дітей своєї колишньої. Прив'язав малюків скотчем і маленького Михайлика кілька разів ударив ножем у спину і шию.

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Лікарям спочатку вдалося стабілізувати стан потерпілого, але через втрату крові мозок дитини відмер. Вітчим – в СІЗО без права на заставу.

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області шестирічну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.

Також нагадаємо, дитину поранили з автомата біля полігону в Дніпропетровській області.

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