"Це ла*но тут сидить". У Дніпропетровській області священик нахамив глядачам – відео

Чоловік під час виступу обізвав священиків УПЦ "попами-сепаратистами", а "ла*ном" – усіх, хто до них ходить

У Вільногірську Дніпропетровської області нібито священик ПЦУ під час виступу обізвав усіх присутніх в залі "ла*ном".

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Відповідне відео опублікували в Facebook.

Священик був незадоволений тим, що деякі місцеві жителі ходять на службу в церкву УПЦ. Цих священнослужителів чоловік назвав "попами-сепаратистами".

"Що ти бороду мастити сюди прийшов?" - звернувся священик, ймовірно, до свого колеги з УПЦ.

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Після цього в залі почали обурюватися, що священик – некультурна людина, на що він відповів: "Я вам скажу, що це за культура – це я переживаю за Україну, а ви тут ляскаєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – ні на які заклики не перейду, бо це ла*но тут сидить", – сказав він.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області депутата-священика звинуватили в сексизмі – він образив жінок через аборти.

Після цього ПЦУ заборонила священнику три місяці робити публікації у Facebook.