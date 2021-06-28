"Це ла*но тут сидить". У Дніпропетровській області священик нахамив глядачам – відео

У Вільногірську Дніпропетровської області нібито священик ПЦУ під час виступу обізвав усіх присутніх в залі "ла*ном".
Відповідне відео опублікували в Facebook.
Священик був незадоволений тим, що деякі місцеві жителі ходять на службу в церкву УПЦ. Цих священнослужителів чоловік назвав "попами-сепаратистами".
"Що ти бороду мастити сюди прийшов?" - звернувся священик, ймовірно, до свого колеги з УПЦ.
Після цього в залі почали обурюватися, що священик – некультурна людина, на що він відповів: "Я вам скажу, що це за культура – це я переживаю за Україну, а ви тут ляскаєте цим всім "попам-сепаратистам". Ось це я вам правду кажу – ні на які заклики не перейду, бо це ла*но тут сидить", – сказав він.
Нагадаємо, раніше в Полтавській області депутата-священика звинуватили в сексизмі – він образив жінок через аборти.
Після цього ПЦУ заборонила священнику три місяці робити публікації у Facebook.