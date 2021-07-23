Хотів "перевиховати". У Кривому Розі вітчим тримав на ланцюгу 7-річного хлопчика

Дитина сиділа прикутою кілька годин, після чого сама зателефонувала поліцейським

У Кривому Розі чоловік прикував 7-річного сина своєї співмешканки ланцюгом до батареї. Поліцейські звільнили дитину, тепер вона у лікарні.

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Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

До правоохоронців близько 11:00 зателефонував сам хлопчик і розповів, що чоловік його б'є і тримає на ланцюгу. Як з'ясували копи, порушник таким чином хотів "перевиховати" сина, який нібито постійно тікає з дому.

Як розповіла "Сьогодні" речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен, хлопець пробув на ланцюзі кілька годин.

"На ланцюг його посадили вранці, коли йшли на роботу. Від ланцюга на тілі дитини залишилися синці. Відкрито кримінальне провадження стосовно чоловіка, який прикував дитину ланцюгом. Підозрюваний (співмешканець матері дитини. – Ред.) затриманий, проводяться слідчі дії", – сказала вона.

Поліцейські почали кримінальне провадження за статтею "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини". Тепер "вихователю" загрожує до п'яти років в'язниці.

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Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік порізав ножем дворічного хлопчика. Дитина померла в лікарні через кілька днів.

А у Львівській області внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик, який був за кермом BMW. Поруч сидів його п'яний батько.