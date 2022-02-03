Має всі шанси на одужання: у якому стані поранена дівчина під час стрілянини у Дніпрі

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала в результаті кривавої стрілянини у Дніпрі, має шанс повернутися до нормального колишнього життя. Стан дівчини поступово покращується.
Про це "Сегодня" повідомили джерела у лікарні Мечникова.
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"Такі висновки можна робити виходячи з того, що дівчина рухає руками та ногами, робить рухи головою. Було, звичайно, що вона плакала, коли прийшла до тями, але з нею попрацюють психологи і все буде добре. Не залишитися з інвалідністю мають всі шанси й інші , хто вижив під час стрілянини", – розповіли нам медики у лікарні Мечников.
Що відомо про трагедію у Дніпрі?
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.