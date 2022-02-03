Має всі шанси на одужання: у якому стані поранена дівчина під час стрілянини у Дніпрі

22-річна Жанна Шарова, яка постраждала в результаті кривавої стрілянини у Дніпрі, має шанс повернутися до нормального колишнього життя. Стан дівчини поступово покращується.

Про це "Сегодня" повідомили джерела у лікарні Мечникова.

"Такі висновки можна робити виходячи з того, що дівчина рухає руками та ногами, робить рухи головою. Було, звичайно, що вона плакала, коли прийшла до тями, але з нею попрацюють психологи і все буде добре. Не залишитися з інвалідністю мають всі шанси й інші , хто вижив під час стрілянини", – розповіли нам медики у лікарні Мечников.