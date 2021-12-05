Зникає не вперше: у Дніпропетровській області розшукують 15-річну дівчинку (фото)

Раніше, коли дитина втікала з будинку, її знаходили та повертали назад

Дівчинка пішла з дому в невідомому напрямку та дотепер не повернулася/Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області зникла дівчинка. 15-річна Надія пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася. Дитина не вперше зникає.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.

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Деталі

15-річна Надія зникла у Новомосковську. Вона пішла з дому 4 грудня, приблизно о 17:00, однак дотепер не повернулася. Поліція розпочала її розшук.

"Прикмети: на вигляд 15-16 років, зріст близько 150 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе, зачіска коротка (стрижка під хлопчика), очі блакитні", — зазначили у поліції прикмети дитини.

Що кажуть у поліції?

Правоохоронцям не повідомили, у який одяг була одягнута Надія. У поліції додали, що дівчинка вже неодноразово тікала з дому. Її знаходили та повертали назад. Наразі ж знайти дитину поки що не вдалося, тому усіх, хто бачив Надію та може знати, де вона перебуває, просять звернутися до поліції.

Зникнення жінки

У Тернополі 30 листопада пропала 27-річна Ольга Дейнега. Про зникнення дочки заявила мати, на яку жінка залишила двох малолітніх дітей. Після обіду Ольга вийшла з дому та не повернулася.

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Прикмети: зріст 160 см, світле та довге волосся. Була одягнена в пуховик синього кольору, в'язану сіру шапку. У поліції просять повідомляти будь-яку інформацію стосовно жінки на лінію 102 або за телефоном (0352) 27 11 7.

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