До розстрілу у Дніпрі причетні іноземні спецслужби? Експерт відповів

Іноземні спецслужби на 99,9% не причетні до організації стрілянини в Дніпрі, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали.
Про це розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі каналу "Україна 24".
За його словами, найімовірніше, справу розглядатиме ДБР, а не СБУ, оскільки до кривавої бійні не причетні спецслужби інших країн.
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"СБУ точно не розслідуватиме цю справу, тому що ми бачимо на 99,9%, що тут немає втручання з боку спецслужб іноземних держав чи наміру вчинення якогось терористичного акту", – сказав експерт.
Ступак пояснив, що розстріл, найімовірніше, був спонтанним.
"Я з професійного досвіду бачу, що тут, найімовірніше, нестатутні відносини чи проблеми в сім'ї, і тому цей злочин був спонтанним. Тобто вчинений в одному приміщенні. Слід з'ясовувати, які були стосунки з цими загиблими, пораненими", – додав Ступак.
Якщо причиною трагедії могли бути відносини всередині колективу, то правоохоронцям ще належить з'ясувати, як до цього ставилося керівництво – чи заплющувало очі на конфлікти.
Деталі НП
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".
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