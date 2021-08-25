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Корбан подарував Дніпру 38-метрову яхту (фото)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
25 серпня, 23:34
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Пасажирський теплохід "Аталанта" Корбана віддадуть Палацу дітей та юнацтва Дніпра для гуртків юних моряків і річковиків
Корбан віддав юним морякам Дніпра свій теплоход
Корбан віддав юним морякам Дніпра свій теплоход / Фото: Колаж: Сьогодні

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував Міському палацу дітей та юнацтва Дніпровськоъ міської ради 38-метрову річкову яхту "Аталанта".

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Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.

"Тепер пацанва зможе ходити по Дніпру не на старому буксирі, а на красивому сучасному судні, де ми зробимо навчальний клас", – написав мер міста.

Корбан подарував Дніпру теплоход "Аталанта" / "Інформатор"
Корбан подарував Дніпру теплоход "Аталанта" / "Інформатор"

За словами Філатова, Корбан нібито не хотів розголосу щодо свого подарунка місту, але про це дізналися журналісти.

Водночас, видання "Depo. Дніпро" опублікувало проєкт рішення міськради Дніпра про передання на баланс навчального закладу 38-метрового пасажирського теплохода "Аталанта", який раніше був зазначений у декларації Корбана.

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Згідно з документом, теплохід передається за договором дарування "для активізації діяльності гуртків юних моряків і річковиків міста Дніпра".

Нагадаємо, у січні у Геннадія Корбана загинув син. 16-річні хлопець катався зі своєю дівчиною на квадроциклі недалеко від Дніпра і впав у річку Мокра Сура. Квадроцикл із загиблими був виявлений у річці недалеко від села Новоолександрівка.

Ми також писали, що народний депутат Віктор Медведчук сховав від санкцій свою найдорожчу яхту Royal Romance (близько 200 мільйонів доларів), переписавши її на нового власника.

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