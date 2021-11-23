Гарно жити не заборониш: у Дніпрі під'їзд багатоповерхівки прикрасили римськими колонами (фото)

У Дніпрі люди прикрасили свій під'їздантичними колонами із позолоченим орнаментом.
Фото на своїй Facebook-сторінці опублікував Олексій Волков.
Подробиці
Люди вирішили "з шиком" прикрасити свій під'їзд. Для цього вони поставили дві античні колони, які стоять друг навпроти одного. Під них навіть зроблено бетонні постаменти. А прямо на дверях знаходяться два леви.
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Фото відразу ж з'явилося в соціальних мережах.
"Красиво жити не заборониш!", – написав автор фото Олексій Волков.
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