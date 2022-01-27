Кривава бійня у Дніпрі: стрілку вручили підозру

Вранці у четвер, 27 січня, у Дніпрі 20-річний солдат-строковик взяв автомат у збройовій кімнаті та розстріляв товаришів по службі. Йому вже вручили підозру.
Про це сказала речник з комунікацій ГБР Тетяна Сапьян, передає "Сьогодні".
"Щойно повідомили про те, який захід обиратимуть – тримання під вартою без альтернативи можливої застави. Наразі стало відомо, що вручено підозру", – сказала спікер.
Чому момент допиту потрапив у ЗМІ?
ЗМІ отримували відеоматеріали швидше, ніж з ними ознайомились у ДБР.
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"У сучасному мультимедійному світі – це абсолютно нормально. Але про відео, що варто помітити, я б не розглядала відео, яке було оприлюднене як допит. Я пропоную, що це було опитування, з'ясування, а що це за відео та яка процедура на ньому відбувалася ми дізнаємося трохи пізніше. Усі матеріали, які були оприлюднені, будуть долучені до кримінального провадження", – додала спікер.
Подробиці трагедії
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом із Одеської області.
- Як стало відомо"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
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