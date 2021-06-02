Злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікають дахи (фото, відео)

Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі ледве пересуваються вулицями через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді

У Дніпрі продовжує бушувати негода. Місто другий день поспіль накриває злива, багато вулиць перетворилися на річки.

Реклама

Відео та фото негоди публікують очевидці в соцмережах.

Справжній потоп спостерігається в мікрорайоні Північний і біля Дніпровського державного інституту фізичної культури і спорту.

Реклама

Особливо креативні городяни влаштували прогулянку на байдарках. Так, по вулиці Столяра очевидці сфотографували чоловіка у гребному човні.

Прогулянка на байдарках по вулиці Столярова. Фото: Telegram-канал/Х Дніпро

А в одному з продуктових магазинів міста протікає дах, співробітники маркету змушені підставляти відра.

Реклама В одному з супермаркетів дах не витримує опадів. Фото: Telegram-канал / Х Дніпро

Крім того, городяни скаржаться на стан маршруток. Так, в маршрутці №62 з даху транспорту почала лити вода прямо на пасажирів і водія.

Раніше ми повідомляли, що злива затопила Житомир. Місцеві жителі не розгубилися і влаштували розваги на воді.

Також нагадаємо, у Львівській області через тривалі зливи у Червонограді затопило підвали лікарні та житлові будинки.