Злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікають дахи (фото, відео)

У Дніпрі продовжує бушувати негода. Місто другий день поспіль накриває злива, багато вулиць перетворилися на річки.
Відео та фото негоди публікують очевидці в соцмережах.
Справжній потоп спостерігається в мікрорайоні Північний і біля Дніпровського державного інституту фізичної культури і спорту.
Особливо креативні городяни влаштували прогулянку на байдарках. Так, по вулиці Столяра очевидці сфотографували чоловіка у гребному човні.
Прогулянка на байдарках по вулиці Столярова. Фото: Telegram-канал/Х Дніпро
А в одному з продуктових магазинів міста протікає дах, співробітники маркету змушені підставляти відра.
В одному з супермаркетів дах не витримує опадів. Фото: Telegram-канал / Х Дніпро
Крім того, городяни скаржаться на стан маршруток. Так, в маршрутці №62 з даху транспорту почала лити вода прямо на пасажирів і водія.
Раніше ми повідомляли, що злива затопила Житомир. Місцеві жителі не розгубилися і влаштували розваги на воді.
Також нагадаємо, у Львівській області через тривалі зливи у Червонограді затопило підвали лікарні та житлові будинки.