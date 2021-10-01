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Людей врятувало диво. У Дніпропетровській області бус розлетівся на частини після ДТП (фото)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 10:05
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Водій фури розповів, що вантажний бус Volkswagen з незрозумілих причин виїхав на зустрічну смугу руху
У Дніпропетровській області вантажний бус розлетівся на частини
У Дніпропетровській області вантажний бус розлетівся на частини / Фото: Колаж: Сьогодні

На трасі Кривий Ріг – Днепр 1 жовтня трапилася ДТП. Зіткнення сталося в Дніпропетровській області близько 7:30 ранку.

Про це написав журналіст Олег Єрмолінський в своєму Telegram-каналі.

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Водій маршрутки Volkswagen рухався в напрямку з Кривого Рогу, а йому назустріч виїхав вантажний Man з цистерною. Далекобійник, уникаючи зіткнення з Volkswagen вивернув кермо вліво, але уникнути удару не вдалося. В результаті удару, вантажний бус перетворився на купу металобрухту, його розірвало на частини.

В результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав. Водій Volkswagen відбувся незначною травмою голови та забоями.

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У Києві в ДТП загинув хлопець

На виїзді з вул. Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича Mini Cooper врізався в бордюрний камінь, зніс відбійник, а потім вилетів в кювет.

  • Автомобіль кілька разів перекинувся і в кінці зупинився в лісосмузі.
  • Водії, які побачили ДТП, побігли на допомогу, витягли хлопця і перетягнули до узбіччя дороги, щоб викликати швидку допомогу.
  • Медики "швидкої" констатували смерть чоловіка.

З початку 2021 року в Україні сталося 2579 аварій. У цих ДТП загинуло 670 людей.

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Нагадаємо, що під Києвом сталося потрійне ДТП – мікроавтобус протаранив патрульне авто, яке стояло на узбіччі. Травми отримали чотири людини, в їх числі двоє поліцейських, які якраз виходили з машини.

У селищі міського типу Козин поблизу Києва сталася смертельна ДТП. Двоє людей загинули, а троє потрапили до лікарні з травмами.

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