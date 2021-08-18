Масштабна ДТП з фурами на виїзді з Дніпра: є загиблий і постраждалі

ДТП сталася близько 20:30 на Полтавському шосе недалеко від вулиці Белградська. Там зіткнулися 4 вантажних автомобіля

Внаслідок аварії одна з фур загорілася. Фото: колаж "Сьогодні"

На Полтавському шосе в Дніпрі фура виїхала на зустрічну смугу і протаранила ще 3 ваговозb. Одна людина загинула, ще троє – травмовані.

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", від удару одна з машин загорілася. Водія-порушника врятувати не вдалося – загинув на місці.

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Трьох осіб з інших вантажівок госпіталізували з різними травмами. Через аварію на дорозі утворився великий затор.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два авто злетіли з дороги.

Також нагадаємо, на Вінниччині в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.