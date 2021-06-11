Мріяв стати боксером і всіх захищати: що говорять про вбитого хлопчика в Покрові

Місцеві жителі кажуть, що мати з'являлася у школі п'яною і била хлопчика, але в соцслужб раніше до неї питань не було

Восьмирічний Ібрагім Огли, якого знайшли мертвим у місті Покров Дніпропетровської області, хотів стати боксером, щоб захищати слабких. Хлопчик був товариським, але ніколи не розповідав про свою сім'ю.

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Про це повідомляє ТСН.

Працівниця школи, у якій навчався Ібрагім, Анастасія розповіла, що він жив не з рідним батьком, а зі співмешканцем матері. Але її співмешканець – не той чоловік, якого підозрюють у вбивстві.

"Це був дуже веселий і добрий хлопчик. Розповідав, що мріє займатися боксом. Хотів стати сильним, щоб захищати слабких", – сказала Анастасія.

За її словами, іноді мати хлопчика приходила в школу, але завжди була п'яна. Сусіди бачили, як мати кричала на Ібрагіма і била його.

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У поліції ЗМІ зазначили, що мати можуть притягнути до відповідальності, але поки офіційних коментарів немає.

З боку соціальних служб до сім'ї питань не було.

"Мама на контакт зі школою йшла. Школа приходила до неї додому, вони спілкувалися. Хлопчик вчився у спеціалізованому класі", – повідомив мер Покрова Олександр Шаповал.

Прощання з Ібрагімом Огли пройде в п'ятницю, 11 червня. Усіх охочих відвезуть на автобусах на кладовище, о 14:00 почнуть відспівувати дитини.

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика. Це один із залицяльників його матері. 33-річний чоловік задешіл дитини і сховав тіло в каналізаційному колекторі.

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На такий вчинок підозрюваний зважився після сварки з коханою – вона нібито відмовила йому в близькості.