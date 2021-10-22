Багато локацій і 125 тисяч лампочок! Як прикрасять Дніпро до Нового року – фото

У Дніпрі влада вже вирішила, як прикрасить місто до Нового року. Усього в Дніпрі зроблять вісім святкових локацій.
Про це повідомляє "Наше місто".
Де будуть новорічні локації:
- сквери Прибережний і на Слобожанському проспекті;
- Європейська площа;
- вулиці Воскресенська, Грушевського, Січових Стрільців;
- Новий міст;
- Фестивальний причал.
По справжньому святкову атмосферу створять більше 125 тисяч джерел світла. Видання зазначає, що завдяки сучасним технічним рішенням втручання у міську електросистему буде мінімальним.
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Що чекає дніпрян:
- Фестивальний причал. Масштабна інсталяція з великими фігурами (не менше 32 шт висотою 8 м).
- Сквер Прибережний. Найбільший в Україні сухий світлодинамічний піксельний фонтан висотою 8 м. Також більше двох кілометрів гірлянд і 20-ти світяться фігур.
- Сквер на Слобожанському проспекті. Там встановлять 8-метрову новорічну ялинку. А сам сквер прикрасять гірляндами і близько 40-ка декораціями.
- Новий міст – прикрасять 80 опор освітлення.
- Європейська площа (Площа Героїв Майдану). Там встановлять нову ялинку висотою 20 метрів і новорічне містечко з фотозонами.
- Центральні вулиці. На сайті пишуть, що для прикраси вулиць дизайнери використовували за основу кращі європейські тренди, але які саме – не уточнили.