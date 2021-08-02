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Накатався і не заплатив. У Кам'янському таксисти з зеленкою покарали пасажира – фото

2 серпня 2021 17:18

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Водії не оцінили спроби чоловіка покататися безкоштовно

Таксисти помстилися пасажирові-шахраю. Колаж "Сьогодні"

Таксисти помстилися пасажирові-шахраю. Колаж "Сьогодні"

У Кам'янському Дніпропетровської області, де раніше чоловік в людиноподібних масках грабував офіси і магазини, dодії таксі жорстко покарали пасажира, який хотів їх обдурити. Таксисти облили зеленкою пасажира.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

Зазначається, що вночі чоловік "накатав" чималу суму, а наприкінці поїздок хотів піти не заплативши. До публікації прикріпили і фото покарання – пасажиру облили обличчя і руки зеленкою. Судячи по знімках, зеленка потрапила йому в очі.

Чоловік тер обличчя, тому руки теж забарвилися в зелений. Фото: Дніпро оперпатівний

"Розвести", щоб безкоштовно кататися цілу ніч на таксі, не вийшло. Таксисти Кам'янського не оцінили хитрий вчинок чоловіка", – написали в пості.

Нагадаємо, раніше у вагоні київського метро сталася бійка між двома чоловіками. Причина – один з пасажирів знаходився у вагоні без маски. Пасажиру зробили зауваження, але у відповідь він вдарив опонента ногою.

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Крім того, у Києві на Печерську таксист напав з ножем на пасажира. Порушником виявився 35-річний іноземець. У салоні іномарки провели обшук і вилучили ніж зі слідами крові.

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