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Надрукував на принтері. Під Дніпром чоловік їздив із фейковим COVID-сертифікатом

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 15:39
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21 січня порушнику повідомили про підозру. Справу з обвинувальним актом направили до суду
На Дніпропетровщині чоловік надрукував на принтері сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"
На Дніпропетровщині чоловік надрукував на принтері сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Нікопольського району Дніпропетровської області їздив маршруткою з підробленим COVID-сертифікатом, що друкується на кольоровому принтері.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області

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Деталі

На автостанції у селищі Томаківка під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів автобусів чоловік подав фейковий документ про вакцинацію.

Як з'ясувалося, чоловік пішов у комп'ютерний клуб у Запоріжжі та за допомогою комп'ютера виготовив документ, після чого роздрукував його на кольоровому принтері.

21 січня порушнику повідомили про підозру. Справу із обвинувальним актом направили до суду.

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Чоловіка з фейковим документом упіймали в маршрутці. Фото: пресслужба поліції

Штрафи за фейкові COVID-сертифікати: чи ухвалили закон в Україні

У Верховній Раді України 25 січня хотіли ухвалити закон про запровадження штрафів за підроблені COVID-сертифікати. Зрештою законопроєкт повністю відхилили. Про це стало відомо під час засідання ВР у вівторок, 25 січня.

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За ухвалення закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів проголосували 186 депутатів. 192 голоси було за повернення на доопрацювання.

Зрештою, законопроєкт повністю відхилили.

Що відомо?

На першому засіданні ВР у 2022 році депутати мали розглянути законопроект №6084 про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Вони хотіли запровадити штрафи від 17 тисяч гривень.

Також медикам, які виготовляють фейкові COVID сертифікати, планували призначити тюремний термін на два роки.

"Я вважаю, що такі закони мали прийняти ще восени, щоб не ганьбити Україну у світі. Я знаю, що були тижні, коли було 80 кримінальних проваджень", – заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Українці можуть анулювати фейковий COVID-сертифікат

Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Про це повідомила заступниця Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку України Марія Карчевич.

Як стало відомо, сімейний лікар може анулювати фейковий сертифікат, а потім випише направлення на реальну вакцинацію. Для цього необхідно:

  • Звернутися до сімейного лікаря
  • Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ
  • Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють, та внести дані до системи охорони здоров'я

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