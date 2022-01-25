Надрукував на принтері. Під Дніпром чоловік їздив із фейковим COVID-сертифікатом

21 січня порушнику повідомили про підозру. Справу з обвинувальним актом направили до суду

На Дніпропетровщині чоловік надрукував на принтері сертифікат. Фото: колаж "Сьогодні"

Житель Нікопольського району Дніпропетровської області їздив маршруткою з підробленим COVID-сертифікатом, що друкується на кольоровому принтері.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області

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На автостанції у селищі Томаківка під час перевірки COVID-сертифікатів у пасажирів автобусів чоловік подав фейковий документ про вакцинацію.

Як з'ясувалося, чоловік пішов у комп'ютерний клуб у Запоріжжі та за допомогою комп'ютера виготовив документ, після чого роздрукував його на кольоровому принтері.

21 січня порушнику повідомили про підозру. Справу із обвинувальним актом направили до суду.

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Чоловіка з фейковим документом упіймали в маршрутці. Фото: пресслужба поліції

Штрафи за фейкові COVID-сертифікати: чи ухвалили закон в Україні

У Верховній Раді України 25 січня хотіли ухвалити закон про запровадження штрафів за підроблені COVID-сертифікати. Зрештою законопроєкт повністю відхилили. Про це стало відомо під час засідання ВР у вівторок, 25 січня.

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За ухвалення закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів проголосували 186 депутатів. 192 голоси було за повернення на доопрацювання.