Порушень на 27 мільярдів. У Кривому Розі перевірили роботу мерії

Близько півроку тривав серйозний аудит бюджету Кривого Рогу

Масштабною перевіркою займалися одразу з десяток державних відомств / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі фахівці провели повну ревізію доходів та видатків бюджету міста. У ході перевірок фінансисти виявили порушень на суму понад 27 мільярдів гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

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Витрати

У чому знайшли порушення?

Більшість при будівництві та ремонті різних об'єктів без належної документації та з порушенням будівельних норм.

Також фахівці встановили, що криворізька мерія робила закупівлі за завищеними цінами та замовляла безпідставно дорогі послуги.

Крім того, було завищено обсяги робіт, а до деяких фірм-підрядників, які порушували умови договорів, виконком чомусь не застосовував штрафних санкцій.

До того ж, чиновники проспонсували послуги сторонніх юридичних осіб на суму понад 12 мільйонів.

Щодо доходів міста, тут знайшли порушень на суму ще більшу – близько 13 мільярдів гривень.

Встановили також низку серйозних порушень законодавства у соціальній сфері життя міста. Через це мешканці Кривого Рогу недоотримали якісних соціальних послуг. Вихованці дитячих садків та шкіл харчувалися продуктами, які не відповідали нормам, а лікарні міста виявилися не забезпеченими всім переліком медикаментів.

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На оплаті праці "бюджетників" також заощадили – приблизно 300 мільйонів гривень. А на те, щоб підтримати збиткові комунальні підприємства, витратили півтора мільярда гривень, які забрали з інших статей витрат. Усі ці матеріали аудитори передали до правоохоронних органів.

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