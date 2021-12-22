Назвав себе "президентом". У Дніпрі чоловік створив свій "уряд"

Підозрюваний збирав однодумців і разом з ними формував тіньовий уряд

СБУ викрила лідера фейкового "народовладдя" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі чоловік оголосив себе "президентом" та сформував тіньовий "уряд". Його викрила СБУ.

Про це пише прес-служба СБУ.

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Чоловік закликав українців замінити діючі органи державної влади, бо вважав їх нелегітимними. Також підозрюваний не відкидав і варіант насильницького повалення влади.

Тіньовий уряд

На перших зборах чоловік домігся обрання себе "президентом України". Іншими рішеннями призначено – "голову Верховної Ради", "прем'єр-міністра", керівників силових відомств, а чинні державні органи було визнано "терористичними структурами".

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"Самозванець намагався заручитися підтримкою ветеранів АТО/ООС та діючих військовослужбовців Збройних Сил України. Розраховував досягнути цього, закріпивши за своїми прихильниками першочерговим розпорядженням право мати вогнепальну зброю", – йдеться у повідомленні.

Що вилучили під час обшуків:

комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

печатки та бланки фейкових псевдоутворень;

"фейкові" розпорядження самопроголошених органів влади та "дипломатичні паспорти" високопосадовців.

Покарання

Лідеру псевдонародовладдя оголошено про підозру за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

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Слідство продовжується.

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