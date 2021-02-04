Не ходить і не розмовляє в 15 років: у Кривому Розі мати довела дочку до виснаження (відео)

У Кривому Розі (Дніпропетровська область) у занедбаній квартирі виявили 15-річну дівчинку, яка не ходить, не розмовляє і важить 9 кілограмів. До такого стану довела доньку матір. Дитину вилучили з сім’ї і доправили до лікарні.

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Чому дівчинка з інвалідністю жила у повній антисанітарії і не доїдала щонайменше 5 років та куди дивилися соцслужби, з’ясовував Всеволод Прокоф’єв.

На оперативному відео видно трухляве дитяче ліжечко, на якому у куток на голому матраці забилася маленька Богдана, яка у 15 років не говорить і важить лише 9 кілограмів.





Відео: Сьогодні

Моторошні кадри відзняли поліцейські, коли приїхали забирати дитину. Квартира без світла та газу. На столі – купи сірників і недогарки свічок. По стінах бігають таргани, скрізь порожні пластикові пляшки, а в холодильнику – саме павутиння.

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Богдану мерщій відвезли до лікарні. Провідати її медики не дозволяють – мовляв, мати заборонила. Лише прокоментували стан пацієнтки телефоном.

"Доставлено дитину, яка є інвалідом дитинства за хворобою Дауна. Із ознаками гіпотрофії. Стан при госпіталізації – середнього ступеня тяжкості. Наразі загрози життю дитини немає", – розповів Ярослав Войтенко, заступник генерального директора 8-ї лікарні Кривого Рогу

Богданка з матір'ю та старшою сестрою жила у багатоквартирній двоповерхівці. Переїхала сім’я сюди із Запоріжжя 5 років тому. Сусіди кажуть: про сім'ю знають мало, Ірина – мама дівчат – неконтактна.

"Знав про ситуацію, що дитина інвалід. Але ні умов, ні дитину саму не бачив", – розповів один із сусідів.

Самої Ірини вдома небуло – мешканці будинку кажуть – вранці кудись поїхала зі старшою – двадцятиоднорічною донькою

"Ніде не влаштовувалася і не прагнула. Дівчинка старша, тільки після училища – за фахом не працювала", – розповідає сусідка.

Жили на виплати за інвалідністю та грошову допомогу від міста. Це десь 2,5 тисячі гривень. Соцслужби про родину дізналися торік улітку. Тоді Ірина підписала декларацію з сімейним лікарем – і медик прийшла навідати дівчинку з інвалідністю.

Переконували матір віддати дитину до реабілітаційного центру, але та навідріз відмовлялася.

"Законодавство нам зараз не дає змоги одразу забрати дитину від батьків. Ситуація в родині не покращувалась. Тому прийняте рішення що слід негайно відбирати дитину і влаштовувати до медзакладу

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Як Ірина довела доньку до такого стану, і чому старша, повнолітня сестра, також не дбала про меншу, неповносправну – нині з'ясовує і прокуратура.

"Нелюдські умови проживання дитини внаслідок неналежного догляду за дитною – дитина неспроможна до самообслуговування. Не вміє сидіти, ходити, стояти, говорити", – прокоментувала Тетяна Кондратентко, прокурорка місцевої прокуратури №1 Кривого Рогу

Ірині загрожує до 5 років тюрми. Та позбавляти матір прав на дитину чиновники наразі не

будуть.

Якщо суд дозволить — Богдану віддадуть до реабілітаційного центру. Там перебуватиме щонайменше рік. Якщо за цей час матір не знайде роботи і не приведе оселю до ладу – тільки тоді жінку позбавлять батьківських прав.

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