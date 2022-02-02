Не остання операція. Ми дізналися, в якому стані поранена під час стрілянини у Дніпрі військовослужбовиця

Жертв кривавого розстрілу у Дніпрі чекає ще тривале лікування. Мама однієї з них, 22-річної військовослужбовиці Жанни Шарової, Неля Шарова докладно розповіла сайту "Сьогодні" про стан здоров'я доньки.
"Жанну зараз лікують безкоштовно, але як буде далі – не знаю. Її стан трохи поліпшився – вона вже рухає ніжками, ручками, головою. Потроху розмовляє. Чи витягли три кулі? Я не знаю. По-моєму, були наскрізні поранення", – розповіла нам Неля Шарова.
За її словами, дочку чекає ще як мінімум одна складна операція, але не виключено, що й дві.
"Лікарі кажуть, що чекає ще одна операція, але потім подивляться на стан і не виключають, що буде дві. Операція буде на хребті. Я дуже хочу подякувати лікарям лікарні імені Мечникова і всім людям, які нам допомогли, які здавали кров", – сказала нам мама Жанни Шарової.
У свою чергу головний лікар лікарні Мечникова Сергій Риженко раніше повідомив, що загалом постраждалим було перелито 12 літрів крові. Говорячи про Жанну, Риженко додав:
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"Куля майже повністю зруйнувала хребець. Ми дістали його фрагменти. Вона добре рухає ногами. Я думаю, що в неї все буде гаразд".
За його словами, двох постраждалих планують перевести з реанімації до палати, а ще двох поки що залишити в реанімації.
"Всі поранені йдуть на поправку", – каже Риженко.
Також у лікарні Мечникова додали, що кров для поранених здали близько 100 мешканців Дніпра.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинули п'ять осіб, ще п'ять – поранені.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одещини.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жахи під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .
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