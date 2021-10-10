Не змогли продати. У Дніпрі фермери безкоштовно роздавали кавуни перехожим – відео

Дніпрянам фермери безкоштовно віддавали кавуни – спочатку помилкові ягоди хотіли привезти в школи і дитсадки, але для цього потрібно оформляти документи

У Дніпрі безкоштовно роздавали кавуни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі фермери вивезли повну фуру кавунів і безкоштовно роздавали людям. Охочих взяти додому помилкові ягоди виявилося багато і люди швидко спустошили кузов.

Відповідне відео опублікували в Facebook-групі "12 Квартал Дніпра".

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На записі видно, як чоловік у фурі давав кавуни людям, які підходили. У Мережі пишуть, що такі подарунки перехожим зробили через те, що фермери не змогли продати урожай.

Як пише 056.ua, спочатку власники хотіли віддати кавуни дітям у школу або дитсадки, але з'ясувалося, що на це потрібні довідки і участь у тендерах. Тому підприємці роздали кавуни охочим. Вони підвезли машину за адресою вул. Гладкова, 7.

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У коментарях деякі користувачі обурювалися тим, що люди забирали кавуни як належне і навіть символічно не подякували гривнею. Однак очевидці зазначили, що фермери навідріз не хотіли брати гроші.

Українці – не фанати кавунів

Загалом у нашій країні вирощується близько 400 тисяч тонн цієї культури на рік. Більше третини (38%) – в Херсонській області.

При цьому українці вживають кавуни не так часто, як жителі інших країн. Наприклад, один житель України з'їдає всього 4 кг на рік. Для порівняння: за даними FAOstat, найбільше кавунів споживають у Вірменії – 47 кг на рік на одну людину.