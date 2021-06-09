Русский
$ 27,18
33,11
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Дніпропетровська

Негода не покидає Дніпро: у місті обвалилася набережна, вулиці перетворилися на річки (відео)

9 червня 2021 18:43

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Дніпро досі страждає від наслідків негоди – яка ситуація у місті, відео потопу

Після чергових проливних дощів Дніпро продовжує затоплювати і розмивати. На вулицях утворилися цілі річки, через воду обвалилася набережна.

Реклама

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

На відео видно, що на міській набережній впав паркан і тротуарна плитка. Зараз усе це в воді.

Крім того, на проїжджій частині у місті стоїть вода, на деяких вулицях рівень досягає верхньої частини коліс. Авто повільно пливуть по воді.

В тренді
"Ураган цілий, скло трясеться". Харків накрила негода – сильний град, вулицю затопило (відео)
Реклама

Нагадаємо, після потопу у Дніпрі в чотирьох місцях провалився асфальт. Ями утворилися на вулиці Яворницького в районі будинку 33.

Також повідомлялося, що на Львівщині через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.

Крім того, після негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Підсадила" на наркотики і ревнувала. Як 16-річний хлопець жив з вагітною, яку підпаливДніпро
Злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікають дахи (фото, відео)
Злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікають дахи (фото, відео)Дніпро
У піщаному кар'єрі під Дніпром знайшли загадковий скелет. Заговорили про історичні розкопки
У піщаному кар'єрі під Дніпром знайшли загадковий скелет. Заговорили про історичні розкопкиДніпро
Мати не заявляла про зникнення дитини 4 дні. Подробиці смерті хлопчика в Покрові
Мати не заявляла про зникнення дитини 4 дні. Подробиці смерті хлопчика в ПокровіДніпро
У Кривому Розі померла вагітна, яку підпалив хлопець. Без мами залишилися двоє дітей
У Кривому Розі померла вагітна, яку підпалив хлопець. Без мами залишилися двоє дітейДніпро
Уже четвертий випадок: у Кривому Розі знайшли повішеним військового
Уже четвертий випадок: у Кривому Розі знайшли повішеним військовогоДніпро

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти