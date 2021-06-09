Негода не покидає Дніпро: у місті обвалилася набережна, вулиці перетворилися на річки (відео)

Дніпро досі страждає від наслідків негоди – яка ситуація у місті, відео потопу

Після чергових проливних дощів Дніпро продовжує затоплювати і розмивати. На вулицях утворилися цілі річки, через воду обвалилася набережна.

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Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

На відео видно, що на міській набережній впав паркан і тротуарна плитка. Зараз усе це в воді.

Крім того, на проїжджій частині у місті стоїть вода, на деяких вулицях рівень досягає верхньої частини коліс. Авто повільно пливуть по воді.

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Нагадаємо, після потопу у Дніпрі в чотирьох місцях провалився асфальт. Ями утворилися на вулиці Яворницького в районі будинку 33.

Також повідомлялося, що на Львівщині через тривалі зливи в Червонограді затопило підвали лікарні та житлових будинків.

Крім того, після негоди 2 червня 50 населених пунктів у трьох областях залишилися без світла.