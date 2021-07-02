Обдурив більше 60 осіб. У Дніпропетровській області чоловік продавав "повітря"

Правоохоронці провели обшуки в будинку підозрюваного. Фото: ГУНП
У Дніпропетровській області викрили чоловіка, який обдурив понад 60 українців за допомогою інтернет-сайту. Загальна сума збитків становить півмільйона гривень.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 30-річний підозрюваний створив і адміністрував вебсайт, де продавав неіснуючі товари, зокрема спортивне та туристичне спорядження. Умовою покупки була 100% передоплата на підконтрольні чоловікові рахунки. Однак, отримавши гроші, зловмисник зникав.
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За місцем проживання чоловіка поліцейські провели обшуки та вилучили ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони та сім-карти, які використовувались у протиправній діяльності.
Копи вилучили мобільні телефони і жорсткі диски. Фото: ГУНП
Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що шахраї "заробили" 4 мільйони на пенсіонерці з Рівненської області.
Також нагадаємо, у Києві шахраї продавали за $ 220 тисяч посаду начальника Нацполіції.
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