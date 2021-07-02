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Обдурив більше 60 осіб. У Дніпропетровській області чоловік продавав "повітря"

2 липня 2021 15:28

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці затримали шахрая, тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років

Правоохоронці провели обшуки в будинку підозрюваного. Фото: ГУНП

Правоохоронці провели обшуки в будинку підозрюваного. Фото: ГУНП

У Дніпропетровській області викрили чоловіка, який обдурив понад 60 українців за допомогою інтернет-сайту. Загальна сума збитків становить півмільйона гривень.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 30-річний підозрюваний створив і адміністрував вебсайт, де продавав неіснуючі товари, зокрема спортивне та туристичне спорядження. Умовою покупки була 100% передоплата на підконтрольні чоловікові рахунки. Однак, отримавши гроші, зловмисник зникав.

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За місцем проживання чоловіка поліцейські провели обшуки та вилучили ноутбуки, жорсткі диски, мобільні телефони та сім-карти, які використовувались у протиправній діяльності.

Копи вилучили мобільні телефони і жорсткі диски. Фото: ГУНП
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Копи вилучили мобільні телефони і жорсткі диски. Фото: ГУНП

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Відкрито кримінальне провадження за статтею "шахрайство". Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що шахраї "заробили" 4 мільйони на пенсіонерці з Рівненської області.

Також нагадаємо, у Києві шахраї продавали за $ 220 тисяч посаду начальника Нацполіції.

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