Одна за трьох: дніпровські комунальники скоротили час видалення аварійних дерев завдяки сучасній машині

Тепер на такі роботи у комунальників йде набагато менше часу, сам процес видалення дерев став безпечнішим

У Дніпрі презентували сучасну машину для видалення аварійних дерев – це високопродуктивний телескопічний маніпулятор. В Європі таких авто близько десяти, а в Україні така машина – єдина.

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Серед її основних переваг – здатна видаляти великогабаритні дерева без залучення додаткової техніки та альпіністів.

"Завдяки такій сучасній техніці можемо видаляти дерева будь-якої висоти без залучення вишки, кранів тощо. Сам процес досить швидкий незалежно від того чи є поруч лінії електропередач. Наприклад, якщо раніше на видалення великого дерева необхідно було до 5-6 годин, то зараз – 45 хвилин. Спиляна гілка плавно опускається. А раніше були такі випадки, коли гілка падала з висоти на асфальт і завдавала пошкодження. Словом, зараз цей процес – максимально швидкий і безпечний. У планах на цей рік видалити 2,5 тис. сухих й аварійних дерев, натомість висадити – 10, 5 тис. нових", – розповів заступник міського голови Михайло Лисенко 26 квітня під час видалення великого дерева по вул. Передовій.

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Видалене дерево одразу потрапляє до сучасної потужної дробарки на переробку. Після усіх робіт місце проведених робіт – прибране від гілок.

Машина "Bobcat TR60.250" – високопродуктивний телескопічний маніпулятор з поворотною платформою, який здатний підіймати вантажі на висоту до 25 метрів. Оснащений виносними опорами підйомник забезпечує відмінну безпеку і стійкість під час проведення робіт.

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Головний бригадир підрядної організації, яка обрізає та видаляє дерева, Роман Нюнін зазначив: "Роботою новенької сучасної машини, власне і самим процесом видалення дерева, керує водій-оператор. Техніка розкладається швидко, упродовж 30 секунд: виводиться стріла, фриза підноситься до гілки. Після, пересвідчившись, що захват гілки добрий, її спилюють. У кабіні оператора є екран для чіткого відстежування процесу. Ця машина застосовуватиметься передусім для спилювання найвищих і найтяжчих дерев, зокрема й тополь. Серед переваг цього телескопічного маніпулятора – можливість працювати у важкодоступних місцях, не застосовуючи кран, троси, катеринку та іншу додаткову техніку і людський ресурс".

Раніше ми повідомляли, що комунальників Києва одягнуть у дизайнерську форму.

Також нагадаємо, в столиці працює спеціальна техніка, яка очищає акваторію пляжів на Дніпрі від водоростей.

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