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Зупинки громадського транспорту в Дніпропетровській області оригінально змінили (фото)

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
13 вересня, 09:13
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Яскравими фарбами заграла зупинка у селі Рогівське Криничанського району
Ззупинка у селі Рогівське Криничанського району. Фото: "Укравтодор"
Ззупинка у селі Рогівське Криничанського району. Фото: "Укравтодор"

У Дніпропетровській області зупинки для громадського транспорту, розташовані уздовж відремонтованих доріг, перетворюються на витвір мистецтва.

Про це повідомляє "Укравтодор".

"Яскравими фарбами заграла зупинка у селі Рогівське Криничанського району. Над її розписом працювала талановита художниця Тетяна Резник разом зі своєю матір’ю. Тепер зупинка є не тільки місцем посадки та висадки користувачів громадського транспорту, а й артоб'єктом", – розповіли у дорожньому відомстві.

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Фото: "Укравтодор"
Фото: "Укравтодор"

Як зазначається, йдеться про трасу Т-04-30, на якій цього року триває ремонт у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Відновлення 13,5 км цього автошляху від перетину з трасою Н-08 до села Кринички уже на фінішному етапі. Дорожники влаштували нове покриття та перейшли до облаштування інфраструктури.

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Цього року зупинки громадського транспорту на Дніпропетровщині розмальовують уже не вперше. Наприкінці липня у Павлоградському та Петропавлівському районах 7 зупинок вздовж Дороги Єдності М-30, яку теж активно ремонтують за президентською програмою, прикрасили Петриківським розписом.

Фото: "Укравтодор"
Фото: "Укравтодор"

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що за планом ініційованої ним програми "Велике будівництво" у 2021 році буде відремонтовано і побудовано 4 500 км доріг державного значення і 2 000 км місцевих.

Раніше ми повідомляли, що до Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль.

Також нагадаємо, у Рівненській області біля Костополя відремонтували трасу.

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