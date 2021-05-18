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Відправився на службу і зник: у Дніпрі шостий день шукають 21-річного хлопця (фото)

18 травня, 16:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Дніпрі хлопець поїхав на службу до Гвардійського ще 13 травня, але до військової частини так і не доїхав

У Дніпрі зник 21-річний Владислав Ковтонюк, хлопець не виходить на зв'язок ще з 13 травня.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Зазначається, що приблизно о 5:30 13 травня він вийшов з дому на вулиці Калиновій та попрямував до військової частини у Гвардійському, але туди так і не доїхав. Зараз про його місцезнаходження нічого не відомо.

Однак є непідтверджена інформація, що 17 травня зниклого бачили у Дніпрі на проспекті Петра Калнишевського.

Прикмети: зріст 185 сантиметрів, міцна статура, темне і коротке волосся.

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Юув одягнений: чорні спортивні штани, чорна футболка, сіра кофта з капюшоном і чорні кросівки з білою підошвою.

Нагадаємо, у Туреччині шукають туристку з України Яну Кривошею. Альпіністка пішла в гори і перестала виходити на зв'язок ще 2 травня.

Крім того, у Рівненській області тривають пошуки пенсіонерки Ганни Васейка. Останній раз її бачили на Великдень, коли та поверталася додому з церкви.

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