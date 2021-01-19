Під Дніпром палає церква: люди виносили ікони з охопленого вогнем будинку (фото)

У Дніпропетровській області в селі Новоолександрівка спалахнула пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського. На місці знаходяться рятувальники, поліцейські та медики "швидкої".
Про це повідомляє "Інформатор".
Зазначається, що загоряння почалося близько 13:00. За попередніми даними, очевидці почули хлопок, після якого церкву охопило полум'я. Над будівлею стоїть стовп сірого диму.
Священики та віряни самостійно виносили цінні речі, у тому числі ікони, з палаючої будівлі. Загальна площа пожежі становить близько 600 квадратних метрів.
Правоохоронці перекрили під'їзди до місця пожежі. На даний момент через вогонь завалився один з куполів храму. Про постраждалих поки інформації немає.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області гасили пожежу в жіночому монастирі. Вогонь швидко охопив сотні квадратних метрів.
Крім того, у Донецькій області горіла церква Петра і Павла в місті Лиман. Унікальна дерев'яна будівля була побудована 172 роки тому.
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