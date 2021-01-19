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Під Дніпром палає церква: люди виносили ікони з охопленого вогнем будинку (фото)

19 січня, 16:16

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Через вогонь завалився один з куполів храму

У Дніпропетровській області в селі Новоолександрівка спалахнула пожежа в храмі Святого Феодосія Чернігівського. На місці знаходяться рятувальники, поліцейські та медики "швидкої".

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Про це повідомляє "Інформатор".

Зазначається, що загоряння почалося близько 13:00. За попередніми даними, очевидці почули хлопок, після якого церкву охопило полум'я. Над будівлею стоїть стовп сірого диму.

/ Фото: Інформатор

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/ Фото: Інформатор

/ Фото: Інформатор

Священики та віряни самостійно виносили цінні речі, у тому числі ікони, з палаючої будівлі. Загальна площа пожежі становить близько 600 квадратних метрів.

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/ Фото: Інформатор

/ Фото: Інформатор

Правоохоронці перекрили під'їзди до місця пожежі. На даний момент через вогонь завалився один з куполів храму. Про постраждалих поки інформації немає.

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/ Фото: Інформатор

/ Фото: Інформатор

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області гасили пожежу в жіночому монастирі. Вогонь швидко охопив сотні квадратних метрів.

Крім того, у Донецькій області горіла церква Петра і Павла в місті Лиман. Унікальна дерев'яна будівля була побудована 172 роки тому.

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церква рятувальники пожежа Дніпропетровська область
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