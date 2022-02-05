Під Дніпром таксист збив матір із дитиною – в якому вони стані (фото, відео)

У Нікополі Дніпропетровської області сталася ДТП, в якій постраждали дитина та жінка. Їх збив таксист просто на пішохідному переході.
Про це повідомляє "Прихист".
Деталі ДТП
Аварія сталася 4 лютого. Водій таксі збив на пішохідному переході жінку з дитиною, яка поспішала на автобус.
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На місце прибула поліція та швидка допомога. Медики не виявили у дитини серйозних травм, а жінка зламала ключицю.
На опублікованому відео з камери спостереження можна побачити всі обставини.
Момент, коли таксист збив жінку з дитиною. Фото: "Прихист"
У Кривому Розі водій збив матір із дитиною та залишив її вмирати
1 грудня 2021 року у Кривому Розі сталася смертельна ДТП. Вантажівка збила маму з дитиною.
Водій вантажівки "ГАЗель" збив матір із дитиною на пішохідному переході. 33-річна жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги, а п'ятирічного хлопчика госпіталізували. Від удару жінку та дитину відкинуло на зустрічну смугу, де на них наїхала ще й вантажівка DAF.
Після ДТП водій втік, проте правоохоронці затримали його. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато слідство.