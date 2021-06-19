Під Дніпром біля залишеної фабрики знайшли тіло зниклої дівчинки (фото)

Дитину шукали п'ять днів – до пошуків підлітка залучили кінолога зі службовою бельгійською вівчаркою Бєс

У суботу, 19 червня, у Нікополі Дніпропетровської області після п'яти днів пошуків знайшли тіло 15-річної дівчини.

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Про це повідомляє пресслужба поліції області.

Дівчинка зникла 14 червня, ввечері вона пішла гуляти та не повернулась. А наступного дня мати звернулась до поліції.

Фото: прес-служба поліції

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"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи зі службовими собаками, превентивні співробітники та військові. Правоохоронці перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки, полишені будівлі, а також обстежили лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Фото: прес-служба поліції

Після п'яти днів пошуків тіло дівчини знайшли за залишеною будівлею фабрики в промисловій зоні. Розшукати тіло допоміг кінолог зі службовою собакою – бельгійською вівчаркою Бєс.

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Раніше ми повідомляли, що у селі Кийлів Бориспільського району 10-річна дівчинка та 4-річний хлопчик упали в яму вуличного туалету. Дівчинка загинула, а хлопчик доправлений до лікарні непритомний. Як розповіли "Сьогодні" в поліції Київської області, діти спочатку намагалися рятуватися самостійно.