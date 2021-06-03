Підсадила на наркотики і ревнувала. Як 16-річний хлопець жив з вагітною, яку підпалив

Родичі зверталися у поліцію, щоб забрати підлітка, але справу закрили – сім'я підозрюваного розповіла подробиці трагедії

У Кривому Розі родичі 16-річного Шандора Долинського, який підпалив вагітну співмешканку, 21-річну Марію Ангарову, намагалися повернути закоханого підлітка додому. Бабуся хлопця розповіла, що дівчина нібито підсадила його на наркотики.

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Про це повідомляє "Обозреватель".

Зазначається, що трагедія сталася через ревнощі. Пара посварилася після того, як Марія взяла телефон Шандора та перевірила його листування у соціальних мережах. Під час конфлікту хлопець облив кохану і підпалив.

Шанси вижити були мінімальні

У лікарні розповіли, що дівчину привезли в лікарню в дуже важкому стані. 1 червня Марія померла в лікарні разом з ненародженою дитиною.

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"Близько 70% поверхні тіла були обпалені, постраждали дихальні шляхи, обличчя, дуже сильно руки – опіки другого і третього ступеня. Лікарі зробили все, що могли, але ми не боги" , – пояснили медики.

Про життя Шандора

Бабуся хлопця розповіла, що у Кривий Ріг вони переїхали в 2017 році з Донецька. Тоді хлопчикові було 12 років, він навчався у школі, жив з рідними в орендованій квартирі і був звичайною дитиною.

/ Фото: Обозреватель

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Через три роки він закохався і почав жити з Марією, але сім'я хлопця була категорично проти цього.

"Вона (Марія, - Ред.) гуляща жінка, мати двох дітей, він – неповнолітній. До цього нікуди не ходив, навіть не курив! Вона ж його "поставила" на наркотики", – стверджує жінка.

Щоб забрати підлітка, рідні зверталися у поліцію. Дядько підлітка заявив, що 21-річна мати двох дітей спокусила його племінника і не випускає з квартири. Чоловік приїжджав до них, але двері йому не відкрили, а Марія нібито почала погрожувати. У поліції списали справу через два дні.

Зривався, як собака з ланцюга

Згодом сім'я хлопця здалася. Взимку родичі прийняли їх у свою квартиру, няньчили немовля Марії і годували його.

"Але жінка не звикла жити в родині, вона хотіла жити за своїми законами. Потім я одного разу побачила, як Шандор вийшов з ванної з білими губами. Це були наркотики. Дитина змінювалася на очах. Стала зриватися, як собака з ланцюга", – зазначила бабуся.

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За її словами, після переїзду до Марії онук практично не зустрічався з рідними.

"Я в лікарнях провела два місяці. Після коронавірусу осліпла на одне око. За весь час ні вона, ні він не зайшли, що не поцікавилися – жива я чи мертва", – говорить жінка.

Сусіди кажуть, що ні Марія, ні Шандор не працювали. А скандали відбувалися постійно

Двоє дітей залишилися без мами

Після смерті Марії сиротами залишилися двоє дітей – одній дитині 1,3 роки, іншій 5 років. Спікер поліції Кривого Рогу Оксана Лєсонєн розповіла, що старша дитина живе зі своїм батьком за межами Дніпропетровської області. Зараз з ним намагаються зв'язатися правоохоронці.

Однорічної дитини співробітники превенції відвезли в дитячу лікарню. Батько дитини – невідомий.

"Зараз служба у справах дітей займається визначенням молодшу дитину в будинку маляти", – повідомила Лєсонєн.

Після обшуку в квартирі пари знайшли зброю. Якщо провину Шандора доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі незважаючи на те, що він неповнолітній.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік облився бензином і погрожував підпалити будинок з дітьми.

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