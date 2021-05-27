Підпал вагітної дівчини у Кривому Розі. З'явилися нові подробиці

Жахливий інцидент стався напередодні увечері в будинку на вулиці Соборності – в якому стані постраждала і що говорять в поліції – подробиці

Стали відомі нові подробиці моторошної події у Кривому Розі, де 17-річний хлопець підпалив свою вагітну співмешканку.

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"У дівчини 50% тіла в опіках, вона перебуває в лікарні у важкому стані. У поліції зараз навіть немає можливості опитати її, щоб з'ясувати причину конфлікту. Про її дитину відомо, що вона не постраждала", – розповіла "Сьогодні" речник поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.

Правоохоронці затримали хлопця. За місцем його проживання провели обшук, під час якого вилучили зброю.

Правоохоронці затримали 17-річного хлопця. Фото: ГУНП

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За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею "замах на вбивство".

Нагадаємо, інцидент стався 26 травня в будинку на вулиці Соборності. Встановлено, що під час конфлікту 17-річний хлопець облив легкозаймистою речовиною свою 21-річну співмешканку і підпалив, після чого зник з місця події.

Для розшуку юнака було залучено особовий склад кримінальної поліції і додаткові патрулі, були перекриті вокзали і автовокзали.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік облився бензином і погрожував підпалити будинок з дітьми.