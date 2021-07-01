Поїхав на футбол, але повернув у сторону Донецька: у Дніпропетровській області шукають чоловіка

Чоловік прямував на місце, де хотів дивитися футбол, але різко змінив маршрут

/ Фото: Інформатор

У Павлограді другий день шукають 31-річного Антона Ісаєва. У ніч з 29 на 30 червня він поїхав дивитися футбол і зник.

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Про це повідомляє "Інформатор".

Антон перестав виходити на зв'язок близько опівночі. Він поїхав на автомобілі Kia Cerato чорного кольору, у машини немає заднього бампера. Сестра зниклого стверджує, що він їхав у сторону місця, де збирався дивитися гру збірних України і Швеції, але в якийсь момент поїхав в іншому напрямку.

За камерам спостереження видно, що авто заїхало в Тернівку, після чого через Богуслав виїхало в сторону Донецької області.

Прикмети: зріст – 180 сантиметрів, в окулярах, середня статура, на коліні шрам від операції.

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Був одягнений в темно-синю кофту з дерев'яними гудзиками, чорні спортивні штани і мокасини.

Нагадаємо, раніше під Черкасами розгорнули спецоперацію, щоб знайти хлопчика. Він побіг за собакою і зник.

Також у Дніпрі зник 21-річний Владислав Ковтонюк.