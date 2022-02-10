Поїздка Рябчука до РФ та перші версії. Все, що відомо про розслідування стрілянини у Дніпрі

У військовій частині, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, справді були нестатутні відносини

Артемій Рябчук їздив до Росії кілька років тому. Фото: колаж "Сьогодні"

Артемій Рябчук, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі, зізнався, що в момент вбивства товаришів по службі був у жахливому настрої і тривалий час терпів. Крім того, з'ясувалося, що солдат у 2019 році два тижні провів на території Росії.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про версії слідства та розслідування.

Реклама

Перші результати розслідування

У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, справді були нестатутні відносини. Таку інформацію надали військовослужбовці під час анкетування. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.

Завдання службового розслідування, яке проводить МВС – з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.