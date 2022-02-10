Поїздка Рябчука до РФ та перші версії. Все, що відомо про розслідування стрілянини у Дніпрі

Артемій Рябчук, який влаштував жахливу стрілянину у Дніпрі, зізнався, що в момент вбивства товаришів по службі був у жахливому настрої і тривалий час терпів. Крім того, з'ясувалося, що солдат у 2019 році два тижні провів на території Росії.
Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про версії слідства та розслідування.
Перші результати розслідування
У ході службового розслідування підтвердилося, що у військовій частині Дніпра, де нацгвардієць Артемій Рябчук розстріляв п'ятьох людей, справді були нестатутні відносини. Таку інформацію надали військовослужбовці під час анкетування. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства внутрішніх справ Євген Єнін.
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Завдання службового розслідування, яке проводить МВС – з'ясувати морально-психологічний клімат у колективі, перевірити процеси відбору та підготовки кадрів, дотримання порядку проходження військової служби.
"Ми крок за кроком встановлюємо обставини, пов'язані з відхиленням від правил, і маємо вжити заходів для запобігання повторенню подібних надзвичайних ситуацій", – пояснив Єнін.
Нестатутні відносини
Серед особового складу частини №3021 Національної гвардії провели анкетування. За словами Єніна, вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, який ось-ось почнеться, можна говорити, що комісія виявила факти нестатутних відносин.
"Отримані матеріали будуть направлені найближчими днями до ДБР", – повідомив заступник міністра.
Єнін закликав пам'ятати про те, що виявлені факти нестатутних відносин ще не свідчать про мотиви розстрілу. Мотиви поки що невідомі, і їх з'ясовуватиме ДБР у рамках досудового розслідування.
Доступ до зброї
У військовій частині виявлено порушення порядку та організації несення служби, що призвело до трагедії. Зокрема, порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка має бути належним чином замкнена.
Відсутність медикаментів
За словами Єніна, є питання щодо якості інструктажу перед заступом на варту. Крім того, у військовій частині нехтували медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня.
Дніпровський стрілець зізнався, чому вбив товаришів по службі
Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, заявив, що на той час він мав поганий настрій і втомився терпіти.
Підозрюваний Рябчук пояснив, що передувало трагедії:
- - У мене жахливий був стан, настрій. Злість, несправедливість. Я вже просто терпів, терпів, терпів і...
- - Втомився терпіти?
- - Так
Рябчук два тижні провів у РФ
Слідчі не відкидають версію того, що причиною стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі міг бути вплив іноземних спецслужб на Артемія Рябчука. СБУ вже з'ясувала, що солдат у 2019 році два тижні провів на території РФ.
Щоб перевірити третю версію – про вплив іноземних спецслужб, – СБУ на Дніпропетровщині доручили перевірити, куди їздив Рябчук останніми роками. Слідчі встановили, що солдат відвідував Російську Федерацію у 2019 році, де він перебував два тижні.
Слідчі ДБР провели 15 оглядів місця трагедії, допитали як постраждалих п'ятеро військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Також правоохоронці спілкувалися із родичами трьох загиблих, які мешкають у Дніпрі.
У справі про стрілянину вже призначили 24 експертизи. Загалом допитали 29 свідків.
Які умови у СІЗО, де перебуває Рябчук
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що вона перевірила військову частину 3021, де сталося страшне вбивство у Дніпрі. Також побувала у камері СІЗО, де сидить підозрюваний у стрілянині Артемій Рябчук.
"Провели перевірку у частині 3021 та СІЗО, де сидить Рябчук. У його камері зробили новий ремонт і тому там все добре – скарг немає", – зазначила Денісова.
Вона повідомила, що Рябчук харчується окремо від усіх їжею, яку йому передали активісти – 34 кг. Це фрукти, овочі та багато іншого.
"Продукти зафіксували списком, і вони зараз перебувають у коморі", – наголосила Денісова.
За її словами, Рябчук дуже задоволений умовами та ставленням до нього всіх правоохоронців та тих, хто за ним слідкує.
"Він погодився особисто зі мною зустрітися. Ми спілкувалися 40 хвилин. Артемій розповідав мені деякі обставини, але я не можу їх розголошувати", – підсумувала Денісова.
За словами Денісової, працівники Секретаріату уповноваженого здійснюють повторний моніторинг виправної колонії, адже за результатами попереднього візиту, проведеного у 2019 році, в установі було виявлено численні порушення щодо забезпечення права ув'язнених на гідні умови тримання.
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього і відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю і набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО.
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