Отримає по заслузі? Дніпровському стрілку обрали запобіжний захід

У Дніпрі пройшло перше судове засідання у справі солдата, який влаштував криваву бійню у частині Нацгвардії

Суд обрав запобіжний захід Артемію Рябцеву / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід солдату Артемію Рябчуку, який вчинив стрілянину у військовій частині та вбив п'ятьох осіб.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"Мені щиро шкода тих людей, яким я завдав біль своїм вчинком. Я винен і повністю усвідомлюю свою провину", — сказав Рябчук під час засідання суду.

Потім стрілець попросив, щоб його не відправляли на гауптвахту, а відправили до слідчого ізолятора. Суд оголосив запобіжний захід дніпровському стрілку. Йому призначили 60 діб арешту, до 27 березня, без можливості внесення застави. Підозрюваного триматимуть у СІЗО.

Засідання було відкритим.

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