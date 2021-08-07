Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)

7 серпня негода накоїла лиха в кількох містах, а в Дніпрі води натекло стільки, що можна було плавати по вулиці

Житель Дніпра не злякався негоди. Колаж "Сьогодні"

Негода сьогодні накрила декілька населених пунктів України, дісталося і Дніпру. Ось тільки жителі міста не знітилися, а один чоловік взагалі влаштував шоу – виплив на матраці з вудкою серед вулиці. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Днепр.Vgorode.ua"

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Після сильної зливи деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки, в деяких місцях води було по коліно. Один чоловік вирішив не впускати відмінний момент для "риболовлі": приплив на надувному матраці з вудкою і парасолькою на голові і імітував риболовлю на потіху присутнім.

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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Тим часом в неділю в Україні знову увірветься спека , Причому стовпчики термометрів покажуть 30 градусів у всіх областях країни, місцями припече до +33.

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