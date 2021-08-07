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Після потопу у Дніпрі чоловік на матраці влаштував риболовлю посеред вулиці (відео)

7 серпня 2021 23:12

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

7 серпня негода накоїла лиха в кількох містах, а в Дніпрі води натекло стільки, що можна було плавати по вулиці

Житель Дніпра не злякався негоди. Колаж "Сьогодні"

Житель Дніпра не злякався негоди. Колаж "Сьогодні"

Негода сьогодні накрила декілька населених пунктів України, дісталося і Дніпру. Ось тільки жителі міста не знітилися, а один чоловік взагалі влаштував шоу – виплив на матраці з вудкою серед вулиці. Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Днепр.Vgorode.ua"

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Після сильної зливи деякі вулиці Дніпра перетворилися на річки, в деяких місцях води було по коліно. Один чоловік вирішив не впускати відмінний момент для "риболовлі": приплив на надувному матраці з вудкою і парасолькою на голові і імітував риболовлю на потіху присутнім.

Як сообщлі новини "Сьогодні",Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі льодишки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими в серпні

А на трасі Одеса-Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.

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Тим часом в неділю в Україні знову увірветься спека , Причому стовпчики термометрів покажуть 30 градусів у всіх областях країни, місцями припече до +33.

Всі подробиці в спецтемі Грозовий фронт накрив Київ

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