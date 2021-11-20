Посварилися через дівчину. У Дніпрі дві компанії влаштували бійку зі стріляниною (фото, відео)

Вночі у Дніпрі сталася стрілянина у районі набережної біля готелю "Дніпропетровськ". У результаті постраждали люди, на місце приїхали кілька карет "швидких" та екіпажів поліції.
Про це повідомляє "Інформатор".
Зазначається, що стрільба сталася близько другої години ночі.
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Як з'ясували копи, двоє хлопців побилися в туалеті закладу через дівчину, після чого конфлікт між двома компаніями продовжився на вулиці, почалася бійка. На одного з хлопців напали з ножами, той, у свою чергу, дістав автомат Калашникова і почав стріляти у повітря.
Незабаром один із учасників сварки забрав у хлопця зброю і поніс у невідомому напрямку. На щастя, постраждалих із вогнепальними пораненнями немає, людям надавали допомогу на місці.
По інформації "Дніпро Оперативний", усього у бійці брали участь 8-10 людей. Крім того, усі ці люди нібито приїхали після бійки хлопців у туалеті як "підмога".
"Під час прибуття "підмоги", хлопці взялися ламати авто, на якому приїхала друга компанія. Також нам повідомляють, що одним із найзатятіших учасників конфлікту був курсант 3 курсу ДДУВС", – йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Особи порушників поки що відомі, з ними працюють правоохоронці.