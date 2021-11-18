Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: адміністратору обрали запобіжний захід

У Дніпрі суд вибрав запобіжний захід адміністратору будинку для людей похилого віку, де внаслідок пожежі загинули п'ять жінок. Прокуратура просила суд взяти 44-річну Ірину Кліперт під варту на 60 днів, проте суд відправив її під цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Кліперт має носити електронний браслет, не може виходити з дому без дозволу судді та спілкуватися з іншими фігурантами справи. Також сьогодні оберуть запобіжний захід доглядальниці, відповідальній за кімнату, та підприємцю.
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За версією слідства, санітарка Вікторія Богомаз за вказівкою адміністратора, включала кондиціонер і зачиняла двері до кімнати. Сама жінка все заперечує.
Нові подробиці
Адміністратор Ірина працювала там рік. За її словами, тієї трагічної ночі в закладі окрім неї були ще три санітарки, медсестра та кухар.
Диму вони не чули – кімната була наглухо зачинена, але в ній не мало бути людей, оскільки це перероблена веранда і вона не опалювалася. Гріли її обігрівачами та кондиціонерами. Жінок розмістили там, бо більше місць не було.
Адміністратор уже казала про проблему із приміщенням власникам пансіонату, але ті нічого не зробили.
Що відомо про пожежу?
- В одній із кімнат на другому поверсі будинку, де були загиблі, сталося коротке замикання та займання електропроводки.
- Імовірна причина смерті загиблих – отруєння чадним газом. Їхні тіла відправили на експертизу.
- Чому не спрацювала протипожежна сигналізація і чи була вона взагалі – дізнаються слідчі. Більшість сусідів уявлення не мали, що у цьому будинку живуть пенсіонери.
- Виявляється, пансіонат з'явився півроку тому. Нарахували тридцять підопічних, і з них лише вісім – мешканці Дніпра. Доглядали за людьми похилого віку тут нелегально
- За смерть п'ятьох людей працівникам загрожує до 8 років ув'язнення. Але правоохоронці не відкидають — підозрюваних буде більше.
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