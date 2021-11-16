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Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: нові подробиці

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
16 листопада, 21:15
В закладинки
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Трагічний інцидент забрав життя п'ятьох жінок
Чоловік, якому належить будинок для літніх людей, має ще такі ж заклади/Колаж: Сьогодні
Чоловік, якому належить будинок для літніх людей, має ще такі ж заклади/Колаж: Сьогодні

У Дніпрі в будинку для людей похилого віку, де сьогодні сталася смертельна пожежа в які загинули п'ятеро жінок, проживали 30 людей. Людей перевозять в інший будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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Деталі про будинок

"У будинку проживало 30 осіб віком від 75 до 89 років, з яких 23 лежачих хворих. Як було з’ясовано працівником Секретаріату Уповноваженого, на другому поверсі будівлі, де перебували лежачі хворі, сталося замикання електричної проводки", — проінформувала Денісова.

Допомога постраждалим

Постраждалим надано необхідну медичну допомогу, госпіталізації вони не потребують. Пацієнтів транспортують до іншої будівлі цього закладу, розташованої в м. Дніпро.

Що відомо про особу підприємця

Як вдалося з'ясувати "Сьогодні", людина, яка тримала будинок для людей похилого віку, має ще такі ж об'єкти. Правоохоронці вже встигли в них провести обшуки. Чоловік здійснював свою діяльність на законних підставах.

"Фізично від зареєстрований, юридично він зареєстрований. Вимог ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає. Можемо сказати попередньо, що він мав право працювати, єдине, що не виконав всіх вимог, не повідомив службу з надзвичайних ситуацій, в соціальних службах він не був зареєстрований", — розповів заступник начальника Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Крім того, у поліції підкреслили, що в поле зору заклад для людей похилого віку, де трапилася пожежа, раніше не потрапляв.

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З початку року у пожежах загинуло понад 1000 українців

За даними ДСНС, з початку року сталося 66 155 загорянь, 1262 особи загинули, 1077 – постраждали. Найбільше спалахів – 21 780 – було у житлових секторах.

Основні причини виникнення пожеж:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання або каналізації;
  • несправність та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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