Попередній кандидат звільнився. У Кривому Розі вибрали в.о. мера міста

Секретар міськради вирішив покинути посаду, щоб зберегти спокій і стабільність у місті

Місце Павлова (на фото зліва) тимчасово займе Вілкул (справа). Колаж "Сьогодні"

Після загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова виконувати його обов'язки до виборів буде Юрій Вілкул. Попередній кандидат в в.о мера, секретар міськради Олександр Котляр, склав із себе повноваження.

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Про це повідомляє "Інформатор".

За даними ЗМІ, таке рішення Котляр прийняв, щоб зберегти спокій і стабільність у місті. Він підкреслив, що це його особисте і в даній ситуації єдине правильне рішення.

"Я ніколи не тримався за жодні посади. Я хотів би довести до кінця свою роботу, але зараз я відмовляюся від своєї посади. Я прошу депутатів підтримати мою відставку", – сказав депутатам Котляр.

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Депутати міськради з повагою поставилися до цього рішення. Після цього більшість чиновників внесли кандидатуру Юрія Вілкула.

"У мене правда проблеми зі здоров'ям, ви знаєте про моє рішення рік тому на другому турі виборів. Але зараз, щоб захистити місто, не дати занурити місто в хаос, забезпечити роботу всього міського господарства, я готовий виконувати обов'язки мера до наступних виборів", – сказав Вілкул.

Що відомо про загиблого Павлова?

Народився у Кривому Розі в 1973 році.

Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбассконсалтинг" і заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".

З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го і 8-го скликань.

У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Костянтин Павлов був виявлений мертвим у своєму будинку. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновник. Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності.