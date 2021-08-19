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Прилетів на власне весілля, а став нелегалом. Як канадієць опинився поза законом в Україні

Всеволод Прокоф’єв Всеволод Прокоф’єв кореспондент
19 серпня, 06:25
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Ця історія зі щасливим кінцем – закоханих розписали і медовий місяць вони проведуть на Херсонщині
Громадянин Канади приїхав на весілля з українкою. Колаж "Сьогодні"
Громадянин Канади приїхав на весілля з українкою. Колаж "Сьогодні"

Студента з Канади відмовилися розписати з українкою. Хлопець пройшов паспортний контроль в аеропорту. А коли приїхав до Дніпра, чиновники заявили: кордон перетнув незаконно.

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Подробиці з'ясували новини "Сьогодні".

Обіймаються й увесь час тримаються за руки. 21-но річні студенти – Вінсент та Аня – разом майже три роки. Канадієць та українка познайомилися в онлайн-грі. Він був хоробрий воїн, вона – чарівниця.

"Ми щодня спілкувалися. Я вмовив її поділитися номером. Говорили-говорили, аж от я вирішив – час познайомитися ближче", – ділиться Вінсент.

Вперше зустрілися взимку 2019-го – відпочивали на Ямайці, звідки Вінсент родом. А потім, через ковід-пандемію, бачилися лише раз. Утім, твердо вирішили – хочуть одружитися й разом жити у Канаді. Запланували церемонію. За день Вінсент прилетів до Києва, а там пересів на літак до Дніпра. Із обручками вже прийшли до РАЦСу, але там розписати пару відмовились. Отримали листа від міграційної служби: мовляв, паспортного контролю Вінсент не пройшов, і в Україні – нелегально.

"Кажу: ось моя віза, ось печатка в паспорті. А вони кажуть: то підробка. Я був шокований і розчарований. Боявся – мене до в’язниці запроторять", – каже канадієць.

Мама Ані – пані Лариса – тоді підняла на ноги всіх знайомих. Переживала і за щастя доньки. Й за майбутнього зятя – щоб не вислали з країни.

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Прикордонники припускають: дані про те, що Вінсент перетнув кордон, загубились у електронних реєстрах. В інтерв’ю "Сьогодні" переконують – усе вже виправили.

"Йому не могли відразу підтвердити інші державні органи про те, що він начебто перетинав кордон або, як було звернення, що він не перетинав державний кордон. Від нього надійшло до нас офіційне звернення. Я думаю, що він той відповіддю буде задоволеним". – запевняє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

І от із РАЦСу несподіваний дзвінок. Подзвонили и сказали – можна розписатись хоч завтра. Без сукні, купи гостей та весільного маршу – мерщій розписуватися. Мама тільки й встигає побажати щастя нареченим. На самій церемонії, вирішили, обійдуться без зайвих очей та камер телевізійників. До журналістів виходять вже зі свідоцтвами про шлюб.

Та ось жити разом молодята поки не зможуть. Потрібен час на оформлення документів, до того ж у Ані – останній курс навчання у Дніпрі. Та медовий місяць молодята вже спланували. За два дні вирушать до моря – на Херсонщину.

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