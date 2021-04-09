Прийшов в гості: під Дніпром підліток зґвалтував 2-річну дівчинку

У Дніпропетровській області 15-річний підліток зґвалтував 2-річну дівчинку, поки її мати перебувала на кухні.

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в селі Адамівка. У поліцію звернулася 24-річна мати дитини, у якої в гостях перебував підліток. Він останні кілька днів проживав у неї вдома.

Жінка перебувала на кухні, коли почула плач доньки. Зайшовши в кімнату, вона побачила, що підліток тримає дитину, що плаче на руках.

За його словами, дівчинка впала і він допоміг їй. Але мати виявила на тілі дитини і ліжку кров. Вона почала кричати на підлітка, той злякався і втік додому.

Пізніше в розмові з поліцією він зізнався, що зґвалтував дитину. Судмедексперти, в свою чергу, підтвердили можливе зґвалтування.

У поліції Дніпропетровської області "Сегодня" підтвердили наявність кримінального провадження за даним фактом.

"За даним фактом було відкрито кримінальне провадження. 15-річного підлітка, якого підозрюють у злочині, затримано", - повідомила нам спікер Кам'янського управління поліції Дніпропетровської області Олена Тимченко.

У той же час в поліції відмовилися повідомити про те, з яких причин підліток ночував в родині своєї жертви. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування".

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за сексуальне насильство та експлуатацію над дітьми. Він передбачає впровадження в українське законодавство Лансаротської конвенції.

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