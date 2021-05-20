Примарний борг. Після зміни постачальника газу українцю нарахували 2000 гривень

Місцевий газзбут відмовився від особистого спілкування з журналістами. Ми дізналися у юристів, що робити в такій ситуації

Борг за газ може виявитися несправжнім / Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Борг за газ в 2000 гривень нарахували жителю села Ляшківка в Дніпропетровській області. На початку року Микола Нетеса здійснив зміну постачальника палива, але попередній газзбут не припинив нарахування і навіть пригрозив відключенням, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Коли знімальна група приїхала до райцентру розбиратися з ситуацією, газівники відмовилися впустити журналістів нібито через карантин. Очікування, що хто-небудь з керівництва газопостачальної компанії вийде на вулицю, теж виявилося марним.

Відео: Сьогодні

Пізніше у відповідь на журналістський запит постачальник запевнив: борг перерахували. Замість заборгованості в 2000 гривень залишилося 45,74 гривні.

Якщо розібратися з газівниками мирним способом не вдається, юристи радять скаржитися письмово.

"Скаржитися з стосовно того, щоб отримати інформацію про розрахунок боргу. Газбит протягом 30 днів повинен розглянути скаргу", – сказав юрист Андрій Верба.

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Крім того, можна звернутися в Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, – НКРЕКП. Там можуть перевірити всі нарахування і оплати, що допоможе відновити справедливість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ціни на газ встановили "Нафтогаз" і інші постачальники з 1 травня.