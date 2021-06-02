Провела в лікарні 45 днів. Історія порятунку вагітної пацієнтки з COVID-19

Мешканка Павлограда Олена Сова перехворіла на коронавірус будучи вагітною. У COVID-центрі вона провела 45 днів. Останні тижні вагітності жінка провела в реанімації, не знімаючи кисневої маски.
Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Юлія Миншакірова, до лікарні Мечникова в Дніпрі Олена потрапила, коли коронавірус вразив 50 відсотків легенів. Медики встигли зробити кесарів розтин і врятувати немовля. А ось боротьба за життя і здоров'я матері тривала майже півтора місяця.
"Я вперше взяла на руки свого малюка, коли йому було два місяці. Я два місяці провела в лікарні, борючись за життя!" – каже жінка.
Вагітна Олена дотримувалася всіх карантинних заходів. Нежить на 36-му тижні сприйняла як застуду, а на прийомі у сімейного лікаря підтвердилося найгірше – COVID-19.
"Відправили відразу швидкою в Мечникова. Вони відразу почали щадну терапію, тому що я була вагітною, багатьох препаратів не можна", – згадує Олена.
У COVID-центрі Дніпра жінка провела 45 днів, половина з них – в реанімації.
"Було важливо зловити ту грань, коли можна дозволяти пологи. Завжди боремося за два життя, але важливо ще і зберегти здоров'я. Тому що сім'ї і малюкові потрібна здорова мама", – зазначила заступниця медичного директора з акушерської допомоги Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Ірина Китова.
Олена дякує лікарям за порятунок. Свою історію вона опублікувала на сторінці проєкту "Дякуємо медикам" на сайті Фонду Ріната Ахметова. Це інтернет-майданчик, на якому кожен може написати слова подяки людям в білих халатах.
Нагадаємо, раніше в цій же лікарні врятували подружжя, яких госпіталізували з коронавірусом у важкому стані.На них випробували нову методику лікування COVID-19.
Також у пологовому будинку Харкова за ніч від коронавірусу померли дві вагітні жінки. Чоловік однієї з жінок Дмитро розповів у соцмережах, як втратив кохану.
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